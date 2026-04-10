Quốc vương Campuchia Sihamoni mắc ung thư, đang điều trị tại Bắc Kinh

Theo Khmer Times, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ ở lại Trung Quốc từ một đến hai tháng để điều trị và theo dõi sức khỏe.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đến dự bữa tối cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế tại Điện Elysee ở Paris, Pháp, ngày 4/10/2024. Ảnh: Reuters.

Khmer Times dẫn thông tin từ Hoàng gia Campuchia công bố ngày 10/4, theo đó, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đang điều trị y tế tại Bắc Kinh sau khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Trước đó, nhà vua đã trải qua quá trình kiểm tra y tế kỹ lưỡng. Theo khuyến nghị của các bác sĩ, Quốc vương Sihamoni sẽ tiếp tục ở lại Bắc Kinh để điều trị và theo dõi.

Dù đang điều trị bệnh, nhà vua vẫn gửi thông điệp tới ban lãnh đạo quốc gia, các vị chức sắc tôn giáo, và toàn thể người dân Campuchia trước thềm Tết cổ truyền Khmer.

Trong thông điệp, Quốc vương gửi lời chúc hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc tới toàn thể người dân trong dịp năm mới.

Nhà vua cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp từ người dân Campuchia.

Quốc vương Norodom Sihamoni hiện 72 tuổi. Ông đã tới Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe từ hơn một tháng trước.

Ông Norodom Sihamoni lên ngôi từ năm 2004, sau khi phụ vương của ông thoái vị. Quốc vương Sihamoni từng là biên đạo múa, ông theo học hơn một thập kỷ tại Tiệp Khắc (cũ), sau đó giảng dạy tại nhiều học viện nghệ thuật ở Pháp trong thập niên 1980.

Ông từng giữ chức Đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc hồi đầu thập niên 1990, trước khi chuyển tới Paris làm đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO, cơ quan của Liên Hợp Quốc về văn hóa và giáo dục. Ông trở về Phnom Penh vào năm 2004 để lên ngôi Quốc vương.

Phụ vương của ông, Quốc vương Sihanouk, cũng từng mắc ung thư và điều trị tại Bắc Kinh. Sau khi thoái vị, ông Sihanouk chuyển tới sinh sống tại Bắc Kinh cho đến khi qua đời năm 2012 do suy tim, hưởng thọ 89 tuổi.