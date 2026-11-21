Quốc hội cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù về điều chỉnh chủ trương đầu tư, chỉ định thầu, giải phóng mặt bằng để triển khai 3 tuyến cao tốc có tổng chiều dài hơn 430 km với s

Sáng 21/11, Quốc hội thông qua 3 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La.

Theo các nghị quyết, bên cạnh quy định của pháp luật hiện hành, ba dự án được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện triển khai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Đại biểu Quốc hội dự chương trình Kỳ họp, sáng 21/11. Ảnh: Như Ý.

Cụ thể, Quốc hội quyết định cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với từng dự án trong thời gian Quốc hội không họp, trừ trường hợp làm tăng sơ bộ tổng mức đầu tư.

Quốc hội cũng cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc ba dự án. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các nghị quyết cho phép triển khai xây dựng khu tái định cư trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện tiểu dự án hoặc các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110kV trở lên, phục vụ xây dựng các tuyến cao tốc.

Quốc hội cũng cho phép triển khai một số nội dung liên quan đến quy hoạch và đất đai theo cơ chế được quy định trong từng nghị quyết.

Cụ thể, trường hợp quy hoạch có liên quan đến dự án đã được phê duyệt nhưng chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo quy định tại nghị quyết để bảo đảm tiến độ triển khai.

Các nghị quyết quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức quản lý những khu vực phục vụ thi công.

Đối với dự án Bảo Hà - Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu được quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các thửa đất nằm trong ranh giới quy mô sơ bộ dành cho dự án, theo quy định tại nghị quyết.

UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh Sơn La cũng được áp dụng cơ chế tương ứng đối với các dự án trên địa bàn.

Các địa phương có trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thuộc diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Riêng với dự án Quảng Ngãi - Kon Tum, UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao tổ chức quản lý các bãi đổ chất thải rắn xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định khác có liên quan.

Về nguồn vốn, các nghị quyết giao chính quyền địa phương chịu trách nhiệm bố trí phần vốn ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được phê duyệt.

Trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng so với chi phí bố trí trong sơ bộ tổng mức đầu tư, các địa phương có trách nhiệm giảm chi phí tương ứng tại những hạng mục khác hoặc bố trí thêm vốn ngân sách địa phương, theo quy định của từng nghị quyết.

Theo phương án được Quốc hội thông qua, ba dự án có tổng chiều dài khoảng 430,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ 162.393 tỷ đồng .

Trong đó, dự án Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, dài khoảng 119km, đi qua địa phận hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Dự án có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ 50.990 tỷ đồng .

Dự án Quảng Ngãi - Kon Tum dài khoảng 132km, có tổng mức đầu tư sơ bộ 48.283 tỷ đồng . Tuyến đường nhằm kết nối trục Đông - Tây, tăng cường liên kết giữa khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Dự án Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La, có chiều dài khoảng 179,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng . Tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, kết nối các địa phương khu vực Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và hệ thống đường bộ cao tốc trong vùng.

Cả ba nghị quyết đều xác định thời gian chuẩn bị dự án từ năm 2026, thực hiện từ năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2030, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2031.

Chính phủ, Thủ tướng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý và khai thác các dự án theo đúng quy định; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.