Mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận hơn 36.000 tỷ đồng

Ngày 19/12, cùng cả nước, Bộ Xây dựng phối hợp cùng tỉnh Đồng Tháp, liên danh nhà đầu tư tổ chức Lễ khởi công Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT, tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng để khơi thông cửa ngõ kết nối TPHCM với ĐBSCL.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang khai thác, nhưng thường xuyên ùn tắc, đặc biệt đoạn TPHCM - Trung Lương. Do đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt dự án mở rộng toàn tuyến cao tốc này theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng .

Tuyến cao tốc có chiều dài hơn 96km từ nút giao Chợ Đệm (TPHCM) qua Tây Ninh, Đồng Tháp, kết thúc tại đầu cầu Mỹ Thuận 2 (cầu nối Đồng Tháp - Vĩnh Long).

Liên danh nhà đầu tư dự án gồm Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM - Công ty CP Tasco - Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương được đầu tư mở rộng từ 6 lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h; đoạn mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2028.

Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết, sau khi cao tốc được mở rộng, sẽ mở ra một cánh cửa tăng trưởng, thúc đẩy kết nối hạ tầng, giảm chi phí logistics, tạo động lực cho nông nghiệp - công nghiệp - du lịch và hình thành không gian phát triển mới cho cả vùng ĐBSCL.

“Công trình là lời khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp Việt trước những bức thiết của xã hội, niềm tin người dân đã gửi gắm khi chúng tôi thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông trong cả nước”, ông Hoàng nói.

Ông Bùi Xuân Dũng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Bùi Xuân Dũng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, việc đầu tư mở rộng hoàn chỉnh tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến.

Cùng với các dự án giao thông khác đang khai thác trong khu vực, tuyến cao tốc mở rộng sẽ từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để dự án triển khai đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn, ông Dũng đề nghị, các địa phương có dự án đi qua chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thành và bàn giao đồng bộ mặt bằng cho dự án, không để xảy ra ách tắc.

Các địa phương tiếp tục hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu, bãi đổ thải cho dự án, bảo đảm công tác an ninh, trật tự, tổ chức giao thông thuận tiện, an toàn trong quá trình thi công.

Ông Dũng cũng yêu cầu nhà đầu tư, các nhà thầu xác định rõ đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt đối với các địa phương vùng Tây Nam Bộ. Các bên cần tập trung huy động nhân lực, máy móc để triển khai dự án đúng chất lượng, tiến độ.