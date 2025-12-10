Quốc hội đồng ý miễn thuế TNCN cho hộ kinh doanh thu dưới 500 triệu

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) trong đó nâng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm.

Tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng nay (10/12), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Bộ trưởng khẳng định: “Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hai dự thảo luật theo hướng khả thi, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý”.

Trình bày về Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ trưởng cho biết Điều 13 đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ trách nhiệm hỗ trợ của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế; theo đó, ngành thuế sẽ xây dựng các công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh nhưng vẫn phù hợp với nguyên tắc tự khai, tự nộp của người nộp thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Quốc hội

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định giao Chính phủ hướng dẫn việc quyết toán thuế và xử lý tiền thuế, khoản thu khác nộp thừa trong trường hợp hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt mục tiêu hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang phương thức quản lý thuế hiện đại hơn, không làm phát sinh thủ tục phức tạp và không gây gia tăng gánh nặng hành chính”.

Hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng/năm miễn thuế

Đối với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đã tiếp thu và điều chỉnh hàng loạt nội dung quan trọng liên quan đến thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh.

Theo đó, mức doanh thu không phải nộp thuế được nâng từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và được trừ trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu; mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng cũng được điều chỉnh tương ứng lên 500 triệu đồng.

Dự thảo bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng /năm, áp dụng thuế suất 15%, tương tự thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ; đồng thời cho phép cá nhân được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Bộ trưởng cho biết: “Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm công bằng giữa các nhóm đối tượng nộp thuế, đồng thời tạo điều kiện cho hộ kinh doanh nâng cao tính tự chủ và minh bạch trong kê khai”.

Kết quả biểu quyết Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Cùng với đó, biểu thuế lũy tiến từng phần được chỉnh lý theo hướng giảm thuế suất bậc 2 từ 15% xuống 10% và bậc 3 từ 25% xuống 20% để tránh mức tăng đột ngột giữa các bậc thuế và phù hợp khả năng chi trả của người nộp thuế.

Về mức giảm trừ gia cảnh, dự thảo luật bổ sung quy định mức giảm trừ theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15, trong đó mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, đồng thời giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo biến động của giá cả và thu nhập.

Chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế 0,1%

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc thu thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng. Sau quá trình rà soát và tiếp thu ý kiến, dự thảo luật quy định việc thu thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần và giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng cũng như điều chỉnh thuế suất theo lộ trình quản lý thị trường vàng.

Bộ trưởng giải thích: “Việc quy định ngưỡng giá trị vàng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp người dân mua, bán vàng để tiết kiệm, cất giữ; thuế chỉ điều tiết đối với các giao dịch mang mục đích kinh doanh, đầu cơ. Đây là bước đi cần thiết để quản lý chặt chẽ thị trường vàng và góp phần hạn chế đầu cơ, hướng dòng vốn vào sản xuất - kinh doanh”.

Cả hai dự thảo luật quan trọng, đều đã nhận được sự đồng thuận cao từ Quốc hội. Cụ thể, đối với Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 94,71% tổng số đại biểu), trong đó có 437 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 92,39%).

Tương tự, Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cũng được thông qua với sự ủng hộ áp đảo khi có 443 đại biểu tham gia biểu quyết (93,66% tổng số đại biểu), và 438 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 92,6%). Những kết quả biểu quyết này cho thấy sự thống nhất cao của Quốc hội đối với các chính sách và nội dung chỉnh lý trong hai dự án luật thuế này.