Quốc gia đầu tiên cấm hút thuốc theo thế hệ

Maldives - quốc gia Nam Á nằm ở Ấn Độ Dương - bắt đầu áp dụng lệnh cấm hút thuốc đối với toàn bộ người dân sinh sau ngày 1/1/2007. Đây quốc gia duy nhất trên thế giới triển khai chính sách cấm thuốc lá theo thế hệ.

Maldives vốn nổi tiếng với ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: Xinhua.

Quyết định này được Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu đưa ra đầu năm nay và có hiệu lực chính thức từ ngày 1/11, với mục tiêu “bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy một thế hệ không thuốc lá”.

“Theo quy định mới, người dân Maldives sinh từ ngày 1/1/2007 trở đi sẽ bị cấm mua, sử dụng hoặc bán các sản phẩm thuốc lá trong phạm vi Maldives”, thông báo nêu rõ.

Lệnh cấm này áp dụng cho mọi loại thuốc lá. Kể từ nay, các nhà bán lẻ phải xác minh độ tuổi người mua trước khi thực hiện giao dịch.

Quy định này cũng áp dụng với du khách đến thăm Maldives, quốc gia có 1.191 đảo san hô nhỏ nằm dọc xích đạo, vốn nổi tiếng với ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Bộ Y tế Maldives cho biết nước này tiếp tục duy trì lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử, bao gồm cấm nhập khẩu, buôn bán, phân phối, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử bất kể độ tuổi.

Cá nhân bán thuốc lá cho người dưới tuổi quy định sẽ bị phạt 50.000 rufiyaa (khoảng 3.200 USD ), trong khi hành vi sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt 5.000 rufiyaa (khoảng 320 USD ).