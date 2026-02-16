Quốc gia có tục xông đất giống Việt Nam

Ở châu Âu xa xôi, cách Việt Nam khoảng 15.000 km, một quốc gia cũng có tục xông đất vào dịp đầu năm. Đó chính là Scotland. Tại đất nước này, tục xông đất được gọi first footing. Người đầu tiên xông đất cho gia chủ được gọi là first footer và được cho là mang lại may mắn cho gia chủ trong cả năm. Một số tài liệu nêu rằng truyền thống này có từ khoảng 400 năm trước, từ sau các cuộc xâm lược của người Viking. Ảnh: Worldkings.

Khi bị người Viking xâm lược, người Scotland xa xưa quan niệm những người lạ tóc vàng, cầm rìu xuất hiện trước cửa nhà đồng nghĩa với sự xui xẻo, rắc rối. Do đó, khi thực hiện tục xông đất đầu năm, các gia chủ sẽ ưu tiên nam giới cao lớn, có mái tóc đen hoặc sẫm màu để có thêm nhiều may mắn. Ngược lại, nam giới tóc vàng đến xông đất có thể mang lại xui xẻo. Ảnh: Julie Howden.

Tại Scotland, người xông đất thường mang theo một số món quà tượng trưng cho sự của cải, sự no đủ để tặng cho gia chủ. Các món quà phổ biến bao gồm: Đồng xu (tượng trưng cho của cải), than đen (tượng trưng cho sự ấm áp), bánh mì đen (tượng trưng cho sự no đủ). Ngoài ra, người xông đất cũng mang theo rượu whisky để làm quà vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Nicolson Kiltmakers.

Trước khi thực hiện tục xông đất, người Scotland sẽ trải qua đêm giao thừa, được gọi là Hogmanay. Vào thời gian này, mọi người cùng nhau quây quần tổ chức tiệc và hát Auld Lang Syne - ca khúc năm mới của người dân Scotland. Ngoài ra, người Scotland sẽ mặc trang phục của người Viking và tham gia hoạt động rước đuốc. Người dân địa phương quan niệm khói từ những ngọn đuốc này có thể xua đuổi tà ma, chào đón mặt trời và mang lại may mắn cho mọi người. Ảnh: Andy Catlin.

Ngày đầu năm của người Scotland có một hoạt động gọi là Loony Dook. "Loony" là viết tắt của lunatic, nghĩa là điên rồ. Trong khi đó, "dook" theo tiếng địa phương Scotland nghĩa là tắm hoặc ngâm mình. Đúng như tên gọi, vào sáng 1/1, người dân địa phương sẽ mặc những trang phục kỳ lạ, nhiều màu sắc và cùng nhau ngâm mình trên sông Firth of Forth. Ảnh: Chris Watt.

Ban đầu, Loony Dook chỉ là hoạt động nhỏ lẻ tại địa phương nhưng hiện thu hút lượng lớn người tham gia. Ngoài công dụng giải trí và giúp giải rượu sau những bữa tiệc đêm giao thừa, Loony Dook còn là dịp để các cá nhân tham gia quyên góp cho các tổ chức từ thiện tại địa phương. Ảnh: The Herald.

