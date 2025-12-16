Qui Phúc và hành trình đổi mới ngành inox - nhựa

2014-2018 Giá trị uy tín trong lòng khách hàng Nhờ việc luôn chú trọng vào chất lượng trong tất cả khâu, không ngừng sáng tạo mang đến sự khác biệt, đầu tư máy móc, thiết bị để có những sản phẩm mang tính tiên phong trên thị trường, Qui Phúc được trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao lần đầu tiên vào năm 2014 và giữ vững trong suốt 10 năm tiếp theo. Năm 2018, Qui Phúc đạt chứng nhận Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu và bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ.