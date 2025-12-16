Qui Phúc và hành trình đổi mới ngành inox - nhựa

|
1985-2000
Những bước chân khởi đầu
Qui Phúc mang trong mình khát vọng tạo ra những sản phẩm nội - ngoại thất inox và nhựa bền vững, hiện đại và tiện nghi, nâng cao trải nghiệm sống cho người tiêu dùng. Tinh thần đổi mới và nâng cao giải pháp không gian sống chính là kim chỉ nam và nền móng đầu tiên thành lập thương hiệu Qui Phúc vào năm 1985. Năm 2000, Qui Phúc xây dựng nhà máy theo mô hình chuẩn quốc tế và chuyên nghiệp.
2007
Ra mắt Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc
Sau hơn 18 năm, Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc chính thức thành lập. Mô hình đã được mở rộng quy mô với nhà máy sản xuất được đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại do chính Qui Phúc nghiên cứu, phát triển, cùng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn sâu.
2009
Vươn ra toàn quốc
Sau khi chinh phục thành công thị trường miền Nam, năm 2009, tại miền Trung và Tây Nguyên, công ty đã thành lập chi nhánh đầu tiên tại Hoài Nhơn - Bình Định. Một năm sau, Qui Phúc chinh phục thành công thị trường tại khu vực miền Bắc.
2012
Phát triển ngành nhựa theo hướng chuyên nghiệp, tiên phong
Từ nền tảng vững chắc là thành công trong lĩnh vực nội ngoại thất inox, năm 2012, Qui Phúc tiến sang lĩnh vực nhựa theo hướng chuyên nghiệp, tiên phong; cung cấp các sản phẩm có chất lượng vượt trội, mẫu mã hiện đại, đảm bảo độ bền đẹp lâu dài và an toàn tối đa cho người sử dụng.
2014-2018
Giá trị uy tín trong lòng khách hàng
Nhờ việc luôn chú trọng vào chất lượng trong tất cả khâu, không ngừng sáng tạo mang đến sự khác biệt, đầu tư máy móc, thiết bị để có những sản phẩm mang tính tiên phong trên thị trường, Qui Phúc được trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao lần đầu tiên vào năm 2014 và giữ vững trong suốt 10 năm tiếp theo. Năm 2018, Qui Phúc đạt chứng nhận Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu và bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ.
2020
Tự hào "Thương hiệu Quốc gia”
Kiên trì theo đuổi các giá trị cốt lõi là chất lượng - khác biệt - tiên phong, Qui Phúc đã được trao chứng nhận Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value) lần đầu tiên vào năm 2020, gia nhập hàng ngũ các doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho Việt Nam. Qui Phúc vẫn tiếp tục được công nhận là Thương hiệu Quốc gia vào 2 lần xét chọn tiếp theo vào năm 2022 và 2024.
2022
Dần chinh phục thị trường quốc tế
Với hơn 15.000 điểm bán trải dài khắp nước, cung cấp các giải pháp cho cả nội - ngoại thất từ inox đến nhựa, Qui Phúc đã được vinh danh top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022 (FAST500) và top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc của Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp đã mở rộng, chinh phục thị trường nước ngoài, xuất khẩu sản phẩm inox - nhựa sang 20 quốc gia và vùng lãnh thổ: Anh, Canada, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Lào…
2023
Sản xuất gắn liền bảo vệ môi trường
Song hành cùng sứ mệnh phát triển bền vững, Qui Phúc kiên định theo đuổi triết lý sản xuất xanh. Doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống trang thiết bị hiện đại, giảm tiêu thụ năng lượng, hạn chế khí thải, tối ưu quy trình sản xuất để giảm thiểu tác động đến môi trường và tối ưu quy trình sản xuất nhằm tạo ra những giải pháp thân thiện với môi trường. Với những nỗ lực không ngừng trong hành trình “xanh hóa” sản xuất, Qui Phúc đã được trao danh hiệu “Doanh nghiệp xanh 2023”, giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp chú trọng phát triển bền vững.
2025
Hưởng trái ngọt từ kinh doanh và CSR
Trên hành trình phát triển bền vững, Qui Phúc luôn ưu tiên trách nhiệm vì xã hội và cộng đồng. Nhiều năm qua, Qui Phúc đồng hành cùng Hội Chữ thập Đỏ TP.HCM triển khai các chương trình cứu trợ khẩn cấp, sẻ chia với đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, Qui Phúc 9 năm liên tiếp gắn bó cùng “Hành trình Đỏ”, lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại”, tiếp thêm niềm tin và hy vọng sống cho hàng nghìn người bệnh. Qui Phúc nối dài hành trình sẻ chia qua chương trình “Nơi yêu thương ở lại” lan tỏa yêu thương đến những mảnh ghép cuộc đời chưa trọn vẹn.
40 năm qua là bản hùng ca của khát vọng không ngừng vươn lên. Và hành trình phía trước là lời cam kết của Qui Phúc về đổi mới, phát triển bền vững và vươn xa, để mỗi không gian sống đều mang trong mình dấu ấn hạnh phúc và giá trị tốt đẹp mà Qui Phúc gửi gắm.