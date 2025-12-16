Qui Phúc và 40 năm vươn tầm tiên phong trong ngành nội ngoại thất

40 năm qua, Qui Phúc không ngừng đổi mới nhằm khẳng định vị thế tiên phong trong ngành nội ngoại thất inox và nhựa, trở thành niềm tự hào của thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.

Hành trình của Qui Phúc khởi đầu bằng khát vọng tạo ra những sản phẩm nội ngoại thất inox và nhựa bền vững, hiện đại, tiện nghi, nâng cao trải nghiệm sống cho người tiêu dùng.

Tinh thần đổi mới và nâng cao giải pháp không gian sống chính là kim chỉ nam cũng như nền móng đầu tiên thành lập thương hiệu Qui Phúc vào năm 1985.

Từ tiên phong trong nước đến chinh phục thế giới

Sau 15 năm, đến năm 2000, Qui Phúc xây dựng nhà máy theo mô hình chuẩn quốc tế và chuyên nghiệp. Năm 2007, Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc chính thức ra mắt, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng. Với nhà máy sản xuất hiện đại, trang bị công nghệ tiên tiến và đội ngũ nhân sự trình độ cao, thương hiệu không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trong ngành nội ngoại thất.

Toàn cảnh khu văn phòng và nhà máy hiện đại của Qui Phúc tại TP.HCM.

Năm 2009, Qui Phúc mở rộng hoạt động ra miền Trung và Tây Nguyên, khởi đầu với chi nhánh tại Hoài Nhơn (Bình Định cũ). Chỉ một năm sau, thương hiệu đã chinh phục thành công thị trường miền Bắc, vươn mình trở thành biểu tượng dẫn đầu trong ngành nội ngoại thất inox và nhựa.

Năm 2012, Qui Phúc tiếp tục mở rộng tầm nhìn khi tiến vào lĩnh vực nhựa với định hướng chuyên nghiệp và tiên phong. Dựa trên nền tảng thành công trong ngành nội ngoại thất inox, thương hiệu nhanh chóng phát triển các sản phẩm nhựa chất lượng cao, thiết kế hiện đại, đảm bảo độ bền lâu dài và an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Đây không chỉ là một bước ngoặt chiến lược, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Qui Phúc trên thị trường.

Dây chuyền sản xuất tự động hóa tại nhà máy Qui Phúc.

Năm 2014, thương hiệu lần đầu tiên đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” - một vinh dự được duy trì liên tục suốt 10 năm sau. Năm 2018, Qui Phúc được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen và được chứng nhận “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu” - thành quả cho sự đóng góp vượt bậc vào ngành công nghiệp nội ngoại thất.

Qui Phúc đạt danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia” (Vietnam Value) năm 2024, khẳng định vị thế đại diện tiêu biểu của Việt Nam trong ngành nội ngoại thất inox và nhựa.

Năm 2020, Qui Phúc chạm đến cột mốc quan trọng khi được công nhận là “Thương hiệu Quốc gia” (Vietnam Value) - một danh hiệu cao quý dành cho các doanh nghiệp đại diện tiêu biểu của Việt Nam. Với triết lý “Chất lượng - Khác biệt - Tiên phong”, Qui Phúc tiếp tục duy trì danh hiệu này qua các kỳ xét chọn vào năm 2022 và 2024, củng cố vị thế thương hiệu Việt vươn xa trên thị trường quốc tế. Đến nay, Qui Phúc đã xuất khẩu sản phẩm inox, nhựa sang 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Canada, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Lào…

Phát triển xanh và khẳng định giá trị cộng đồng

Song hành cùng sứ mệnh phát triển bền vững, Qui Phúc kiên định theo đuổi triết lý sản xuất xanh. Đầu tư vào hệ thống trang thiết bị hiện đại, doanh nghiệp đã giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng, tối ưu hóa quy trình để giảm hao phí nguyên vật liệu và tái sử dụng các chi tiết thừa thành sản phẩm mới.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ này không chỉ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, mà còn giúp Qui Phúc đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xanh 2023”.

Sản phẩm nội ngoại thất inox và nhựa của Qui Phúc nâng tầm không gian sống cho mỗi gia đình.

Trách nhiệm xã hội của Qui Phúc còn được thể hiện ở những hoạt động thiện nguyện, kịp thời mang yêu thương đến những hoàn cảnh còn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Nhiều năm qua, Qui Phúc đồng hành Hội Chữ thập đỏ TP.HCM triển khai các chương trình quyên góp, cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai, bão lũ, đồng thời gắn bó “Hành trình đỏ” 9 năm liên tiếp, lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại”. Thêm vào đó, Qui Phúc tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia qua chương trình “Nơi yêu thương ở lại”, lan tỏa yêu thương đến những mảnh ghép cuộc đời chưa trọn vẹn, thắp lên niềm tin yêu và hy vọng.

Qui Phúc có 9 năm gắn bó chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ”.

Năm 2025, hành trình 40 năm của Qui Phúc đánh dấu sự trưởng thành từ cơ sở sản xuất thủ công thành một thương hiệu mang tầm vóc quốc tế với việc sở hữu nhà máy 90.000 m2 và tạo việc làm cho hơn 1.600 lao động. Hành trình phía trước là lời cam kết của Qui Phúc về đổi mới, phát triển bền vững và vươn xa, để mỗi không gian sống đều mang trong mình dấu ấn hạnh phúc cũng như giá trị tốt đẹp mà Qui Phúc gửi gắm.