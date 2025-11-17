Quang Tuấn: 'Cát-xê của tôi hiện 1 tỷ đồng'

Nam chính 'Truy tìm Long Diên Hương" cho biết thu nhập hiện tại của anh vượt xa so với thời mới vào nghề. Cát-xê từ đóng phim giúp Quang Tuấn đủ sức lo cho gia đình nhỏ.

Để kể ra một nam diễn viên “đắt show” nhất hiện tại, không thể không nhắc tới Quang Tuấn. Tính từ đầu năm đến nay, anh góp mặt trong 4 dự án liên tiếp với những thể loại khác nhau. Sự chăm chỉ, bền bỉ là điều dễ nhận thấy ở Quang Tuấn. Song phong độ diễn xuất của anh cũng cho thấy sự trồi sụt, thất thường.

Khi vừa được khen ngợi trong Địa đạo của Bùi Thạc Chuyên, Quang Tuấn lại gắn tên mình với một dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều - Nhà ma xó. Và thời điểm bộ phim của Trương Dũng sắp rời rạp, Quang Tuấn tiếp tục đảm nhận nam chính trong tác phẩm Truy tìm Long Diên Hương, do Dương Minh Chiến cầm trịch. Dự án đang dẫn đầu phòng vé, với doanh thu hơn 50 tỷ đồng , chỉ sau vài ngày trình làng.

Giữa lằn ranh khen - chê xen lẫn sự khó hiểu về Quang Tuấn, Tri Thức - Znews gặp nam diễn viên.

'Tôi không hối hận'

- Những cái tên phim kể trên, tiết lộ điều gì về anh ở thời điểm này?

- Tôi nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp mà các dự án có mình tham gia chiếu gần nhau mà thôi. Mọi người đều biết khi quay xong, nhà sản xuất, phát hành sẽ chọn thời điểm nào để trình chiếu và phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Có những phim quay và dựng xong cả năm trước rồi, nhưng năm sau vẫn chưa chiếu nữa. Và ngược lại.

Ở góc độ nào đó, tôi nghĩ việc bản thân được các đạo diễn, nhà sản xuất chọn tham gia dự án của họ, xuất phát từ sự cố gắng, nỗ lực. Hồi xưa, khi tôi mới vào nghề, anh Chuyên (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - PV) có nói một câu thế này: 'Hãy cố gắng hết sức, làm tốt nhất có thể, rồi mọi thứ sẽ trả về đúng vị trí của mình'. Lúc đó, tôi không hiểu hết ý nghĩa câu nói của anh.

Quang Tuấn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh từ đầu năm đến nay.

Sau này, tôi nhận ra mọi sự nỗ lực trong nghề đều đến từ đam mê diễn xuất. Bản thân tôi may mắn khi trong hành trình của mình, vẫn luôn có các anh chị, cô chú và khán giả dõi theo từng bước đi.

Đến bây giờ, tôi đã 40 tuổi rồi mà các thầy cô vẫn gọi điện để la mắng nếu phim nào đóng không tốt. 'Tại sao con/em diễn như vậy. Tâm lý nhân vật đâu. Trái tim con đâu", kiểu kiểu vậy. (Cười). Bên cạnh đó, khán giả cũng bình luận: "Bỏ tiền xem Quang Tuấn diễn không thấy phí". Những điều đó khiến tôi có động lực để phấn đấu và cố gắng. Tôi không muốn những người yêu thương mình phải thất vọng.

- Nhưng sự thật là anh cũng khiến họ thất vọng một tuần trước khi dự án 'Nhà ma xó 'có anh tham gia bị chê về chất lượng?

- Tôi nghĩ mình sẽ không hối hận đâu. Tất nhiên, với những dự án không thành công về doanh thu ngoài phòng vé, tôi cũng buồn và suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó, chính vợ tôi là người đã làm tâm lý, để vực tôi dậy. Cô ấy nói một dự án phim là của cả tập thể, cộng hưởng nhiều thứ. Một mình diễn viên không thể vực dậy hay gánh cả dự án. 'Ba bớt ảo tưởng đi', vợ tôi hay nói vậy.

Sau này, tôi nghĩ bản thân cứ cố gắng làm tốt nhất nhân vật của mình trong phim. Và khán giả sẽ cảm nhận được sự nỗ lực của mình. Anh Thái Hòa cũng từng động viên: 'Cứ làm tốt nhất, phim có gãy, bản thân diễn viên cũng không được gãy'.

- Nói vậy, anh hoàn toàn hài lòng với tất cả vai diễn của mình trong các dự án phim, dù chất lượng trồi sụt?

- Không có vai diễn nào mà tôi không hài lòng ở bản thân mình. Công tâm mà nói là như vậy. Khi làm phim nào đó, tôi luôn cố gắng hết sức. Tôi không muốn 'tại - thì - mà - là', rồi tự đặt cho mình những câu hỏi như 'Tại sao lúc đó mình không diễn tốt hơn'. Tôi không phải là người như vậy.

Một dự án điện ảnh thắng doanh thu phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và tôi cảm nhận rằng hiện tại không còn là cuộc chiến giữa các diễn viên nữa. Đây là cuộc chiến của những nhà sản xuất, phát hành. Còn diễn viên, nhiệm vụ quan trọng nhất là làm tốt vai trò của họ trong phim.

'Tôi không cả nể hay đổ lỗi cho ai'

- Nếu nói anh cả nể với các nhà sản xuất và dễ dãi trong việc nhận kịch bản. Điều này có đúng?

- Thực ra, không có sự cả nể hay đổ lỗi nào ở đây cả. Nếu phim tôi đóng mà thất bại, mình chấp nhận bản thân làm không tốt.

Mỗi lần nhận kịch bản nào đó, hai vợ chồng đều đọc và xem xét rất kỹ lưỡng, để biết tác phẩm có truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn nào không. Không ít kịch bản trên giấy rất hay, đỉnh lắm, đọc vào thấy đã nhưng lên phim, cách kể, dựng không được như mình kỳ vọng.

Khâu dựng phim rất quan trọng với một bộ phim điện ảnh. Đôi khi có người dựng giỏi có thể cứu cả tác phẩm. Ngược lại, nếu dựng không tốt có thể giết chết dự án.

Nhưng mình đã chơi thì phải chấp nhận, quyết định đi tới cùng. Ví dụ bộ phim là một bức tranh thì đạo diễn tạo ra bố cục, diễn viên chỉ là màu sắc thôi. Đường dây, câu chuyện là của họ, còn mình chấp nhận chơi là phải theo.

Nam diễn viên cho biết với mỗi dự án thành công hay thất bại, anh đều học cách chấp nhận, rút kinh nghiệm.

- Nhưng anh đã đủ sức và tầm để có thể nói lời từ chối những dự án không tốt. Tại sao cứ phải 'cố đấm ăn xôi'?

- Thực ra những dự án phim tôi tham gia đều thuộc các thể loại khác nhau và mỗi nhân vật đều có đời sống riêng. Khi nhận kịch bản, tôi thấy mình như trang giấy trắng, bắt đầu một hành trình mới. Tôi được trải nghiệm, được tìm tòi để hoàn thiện nhân vật.

Như Tro tàn rực rỡ của anh Chuyên chẳng hạn, tôi về tận bối cảnh quay phim để sống cùng người dân hơn một tháng. Cô chú ở trại làm than còn nói rằng từ lúc tôi và Lê Công Hoàng về đó, họ không cần phải mướn thêm công nhân nữa. Vì ngày ngày, chúng tôi đều chăm chỉ làm cùng các cô chú.

Hay trong Địa đạo, tôi phải giảm 14 kg để phù hợp với tạo hình nhân vật. Tôi cũng về tận Củ Chi để gặp gỡ anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực, nghe cô chú chia sẻ về tinh thần thời chiến. Còn khi đóng Truy tìm Long Diên Hương, tôi tập võ hàng ngày với cường độ cao. Tôi cùng dành thời gian dài về làng chài, ăn ở cùng mọi người rồi đi câu cá, chèo thuyền thúng... Qua những lần tìm tòi như vậy, nhân vật tự ngấm vào mình.

Đó là cách mà tôi trả lời câu hỏi là bản thân đã cố gắng thế nào trên con đường đóng phim và vì sao các đạo diễn lại chọn tôi cho dự án của họ. Mong muốn của tôi là được mọi người công nhận là diễn viên thực lực, đủ sống với nghề và nuôi được vợ con.

- Vậy với mức cát-xê hiện tại, đã đủ đáp ứng mong muốn kể trên của anh chưa?

- Tôi không nghĩ nhiều về tiền đâu. Có bao nhiêu tiền là đưa cho vợ thôi. Tôi chỉ cần vợ đưa đủ số tiền để tiêu xài hàng ngày, rồi được đóng phim thoải mái và khi về nhà là chăm cây cảnh ở ban công, uống trà. Đơn giản vậy thôi.

Tôi không biết cát-xê hiện tại có cao không so với đồng nghiệp, nhưng khoảng 1 tỷ đồng . Con số này cao hơn rất nhiều so với những ngày đầu tôi đóng phim.

'Không dám xem lại clip của mình trên TikTok'

- Một Quang Tuấn nhiều màu sắc trong các dự án điện ảnh; 'công chúa' trong Running Man hay xàm xí trên TikTok. Đâu là phiên bản gần nhất với anh ngoài đời?

- Trong Running Man thế nào là ngoài đời, tôi như vậy. Ban đầu, tôi không có ý định tham gia chương trình đâu nhưng vợ là người động viên. Những ngày quay đầu tiên, tôi khá thụ động, không biết nói gì. May mắn có Trấn Thành động viên nhiều. Trấn Thành nói: 'Ông cứ là ông đi. Khán giả sẽ cảm nhận được và thương ông thôi'. Bé Ngọc, Phát, Quân A.P..., mọi người cũng hỗ trợ và giúp tôi nhiều. Tôi xem đó như một gia đình nhỏ của mình. Trong chương trình, các thành viên chơi dơ, giành giật vậy thôi, chứ tắt máy quay cái là mọi người đều thương nhau như người thân.

"Đứa cháu hứa sẽ đào tạo tôi thành một tổng tài, soái ca trên TikTok. Không hiểu sao bây giờ nó biến tôi xàm xì và cà rỡn như vậy", Quang Tuấn chia sẻ.

Chơi TikTok cũng là vợ tôi khuyên. Cô ấy bảo: 'Ba không social gì hết'. Sau đó, vợ giới thiệu cho tôi một đứa cháu để quay dựng. Người cháu này hứa sẽ đào tạo tôi thành một tổng tài, soái ca trên TikTok. Không hiểu sao bây giờ nó biến tôi xàm xì và cà rỡn như vậy. (Cười).

Sau này, thấy nhiều người bảo coi các clip ngắn của tôi trên TikTok thấy vui, năng lượng, hài hước. Tôi nghĩ nếu mình mang lại điều tích cực cho mọi người thì cứ làm thôi.

- Anh có thấy ngại khi xem lại những clip ngắn nhảy nhót, hát hò, cà rỡn của mình trên TikTok không?

- Tôi đâu có dám xem lại. Ngại muốn chết. Tài khoản của tôi vợ cũng quản lý. Vợ đăng bài luôn. Thỉnh thoảng, tôi có lướt đọc thấy bình luận: 'Đừng cho anh ấy rảnh'; 'Mọi người ơi, hùn tiền cho anh Tuấn đi đóng phim đi, đừng để anh quậy nữa'. (Cười).

Có lẽ tôi điếc không sợ súng nên đứa cháu bảo gì làm nấy. Tôi dặn đứa cháu là chỉ quay một lần duy nhất và chỉ một, không có lần thứ hai. Những clip ngắn đó cũng là quay khi đi đóng phim đấy. Còn lúc ở nhà, rảnh là tôi chỉ ngủ và chơi với con thôi.