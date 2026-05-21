Quảng Ninh tiếp tục mưa lớn, nhiều tuyến đường sạt lở, chia cắt

Ngày 21/5, nhiều khu vực tại Quảng Ninh tiếp tục xuất hiện mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất khiến loạt tuyến đường bị chia cắt.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua gây sạt lở đất khiến đoạn đường thuộc xã Quảng Đức bị chia cắt, xe cộ không thể đi qua. Ảnh: VTC News.

Tại khu vực xã Quảng Đức và Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài dẫn tới việc tuyến đường qua khu vực các xã này xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cao.

Cơ quan chức năng quyết định tạm thời cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua đoạn đường từ Km60 đến Km70, xã Đường Hoa và Km70 đến Km77 thuộc xã Quảng Đức do nhiều vị trí taluy tiếp tục có dấu hiệu trượt đất đá, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực này, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đồng thời, các lực lượng chức năng đang theo dõi sát diễn biến và triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông.

Tương tự, đoạn đường từ thôn Nam Hả Trong, xã Ba Chẽ đi ngã ba Hải Lạng ngày 21/5, cũng xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy tiếp tục trôi xuống mặt đường.

Tình trạng sạt lở đất xuất hiện tại nhiều điểm ở xã Quảng Đức và Đường Hoa. Ảnh: VOV.

Điều đáng nói, đây là tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại mỗi ngày, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế. Để tránh nguy hiểm, người dân được đề nghị chủ động chuyển hướng theo tuyến 330B và đi ra hướng cầu Ba Chẽ kết nối Quốc lộ 18.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo giao thông và hạn chế di chuyển qua khu vực đồi núi trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Ninh, những giờ qua, mây đối lưu đã gây mưa rào và dông tại nhiều nơi trong tỉnh. Tại các xã, phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Vĩnh Thực, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Hải Sơn, Hải Ninh, Đầm Hà, Cái Chiên mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo trong vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và có nơi có dông tại các xã, phường trong tỉnh và khu vực lân cận; riêng các xã, phường: Hoành Mô, Lục Hồn, Bình Liêu, Điền Xá, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Hải Sơn, Hải Ninh, Đầm Hà, Cái Chiên, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Vĩnh Thực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mặt đường nhựa tại địa bàn xã Ba Chẽ có dấu hiệu sụt lún do mưa liên tục nhiều ngày qua. Ảnh: VOV.

Trong mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh; mưa vừa, mưa to khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng thấp.

Đặc biệt, tình trạng ngập, nước chảy xiết sẽ xuất hiện tại các ngầm tràn qua các sông suối nhỏ. Các công trình giao thông đường bộ đang thi công, hầm lò, mỏ than, ở các sườn đồi núi cũng tiềm ẩn nguy hiểm, ngập úng.