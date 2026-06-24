Quảng Ninh sẽ trở thành siêu đô thị biển, biên giới, di sản

Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 sẽ định hình không gian phát triển mới theo mô hình đô thị biển, biên giới, di sản, tạo động lực để địa phương vươn lên.

Ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1123/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Định hình đô thị biển, biên giới, di sản mang tầm quốc tế

Theo quy hoạch, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với khoảng 6.232 km² đất liền cùng phần diện tích biển theo ranh giới hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quảng Ninh được định hướng phát triển trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; là cực tăng trưởng quốc gia, đầu tàu phát triển vùng, có sức lan tỏa lớn và khả năng cạnh tranh quốc tế cao.

Điểm nhấn đặc biệt của quy hoạch lần này là xác lập rõ bản sắc phát triển của Quảng Ninh trên nền tảng tích hợp các yếu tố đô thị, biển, biên giới và di sản. Theo đó, tỉnh không chỉ phát triển kinh tế biển, du lịch, công nghiệp công nghệ cao mà còn hướng tới xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị của cả nước.

Quảng Ninh còn là trung tâm công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị của cả nước.

Theo mục tiêu quy hoạch, đến năm 2030, Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại quốc gia, phát triển mạnh dịch vụ chất lượng cao và sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Đến năm 2040, tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị biển văn minh, hiện đại, tiên phong ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quản trị và phát triển.

Xa hơn, đến năm 2050, Quảng Ninh được định hướng trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia và khu vực Đông Nam Á, một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Các chỉ tiêu phát triển cũng được đặt ra ở quy mô lớn. Dân số toàn tỉnh dự kiến đạt 2,23-2,32 triệu người vào năm 2030, tăng lên 3,6-3,8 triệu người vào năm 2050.

Đặc biệt, ngành du lịch được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu đón 28-30 triệu lượt khách vào năm 2030, trong đó có 9-10 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2050 đạt 40-45 triệu lượt khách, gồm 13-15 triệu lượt khách quốc tế.

Hình thành cấu trúc "3 hành lang, 4 vùng, 5 trung tâm động lực"

Nếu trước đây, tăng trưởng của Quảng Ninh chủ yếu dựa vào các cực Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và Quảng Yên thì quy hoạch lần này đã mở rộng đáng kể không gian phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm.

Đến năm 2030, Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại quốc gia

Theo đó, tỉnh được tổ chức theo cấu trúc: Ba hành lang phát triển, gồm hành lang đô thị ven biển, hành lang biển đảo và hành lang vành đai núi.

Trong đó, hành lang đô thị ven biển đóng vai trò trục động lực chính, kết nối chuỗi đô thị Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái gắn với hệ thống cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao.

Bốn vùng kinh tế - xã hội, gồm vùng đô thị phía Tây, vùng đô thị phía Đông, vùng đô thị biển đảo và vùng đồi núi phía Bắc.

Đáng chú ý, vùng biển đảo gồm Vân Đồn, Cô Tô và vịnh Hạ Long được định hướng trở thành không gian phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ hàng không, logistics và đổi mới sáng tạo.

Năm trung tâm động lực phát triển được xác định gồm Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, Quảng Yên và Di sản Yên Tử - Vịnh Hạ Long.

Trong đó: Hạ Long là trung tâm tổng hợp, động lực phát triển du lịch quốc tế, kinh tế số và dịch vụ chất lượng cao.

Vân Đồn được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch cao cấp, thương mại tự do, đổi mới sáng tạo và thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới.

Móng Cái là trung tâm giao thương quốc tế, logistics và hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

Quảng Yên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics và công nghiệp chế biến chế tạo.

Di sản vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.

Quần thể Yên Tử - Vịnh Hạ Long - thương cảng Vân Đồn được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, tôn giáo tín ngưỡng và công nghiệp văn hóa mang tầm quốc gia.

Mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế xanh

Một trong những điểm đáng chú ý của quy hoạch là định hướng chuyển đổi các khu vực khai thác than sau hoàn nguyên thành các không gian phát triển mới như đô thị, dịch vụ, du lịch, công viên chuyên đề và không gian xanh.

Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi từ nền kinh tế "nâu" sang "xanh" mà Quảng Ninh kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Song hành với đó là định hướng phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển, sân bay, logistics, đường sắt tốc độ cao, hạ tầng số, năng lượng xanh và các trung tâm đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Việc Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh được phê duyệt không chỉ mang ý nghĩa quy hoạch không gian đơn thuần mà còn tạo khung chiến lược dài hạn cho sự phát triển của địa phương. Cấu trúc đa cực, đa trung tâm cùng các hành lang kinh tế mới được kỳ vọng sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển quốc gia và khu vực Đông Nam Á trong những thập niên tới.