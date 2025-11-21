Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi

  • Thứ sáu, 21/11/2025 16:25 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (47 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 21/11, Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Quang Ninh anh 1

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung cho biết sẽ nỗ lực chung sức đồng lòng, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang Ninh anh 2

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (SN 1978, quê tỉnh Hà Tĩnh) từng công tác tại Cục An ninh kinh tế Bộ Công an với cương vị Phó Cục trưởng.

Từ ngày 1/1/2025, ông được điều động giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho đến khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://vtcnews.vn/quang-ninh-co-tan-giam-doc-cong-an-tinh-47-tuoi-ar988666.html

Tiến Thắng/VTC News

Quảng Ninh Quảng Ninh

Đọc tiếp

Tim nguoi bi hai vu lua dao van chuyen hang tren mang o Ninh Binh hinh anh

Tìm người bị hại vụ lừa đảo vận chuyển hàng trên mạng ở Ninh Bình

6 giờ trước 15:34 21/11/2025

0

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Cường - đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tin giả nhận vận chuyển hàng, yêu cầu tài xế chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt. Từ năm 2022-2025, Cường lừa nhiều lái xe trên toàn quốc, buộc cơ quan chức năng phải phát thông báo tìm người bị hại.

Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve ma tuy co tan Cuc pho hinh anh

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có tân Cục phó

6 giờ trước 15:17 21/11/2025

0

Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý