Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 4 trận động đất tại xã Măng Bút

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, các trận động đất liên tiếp xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi là các trận động đất kích thích.

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 5/10, đã có 4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; trong đó, trận động đất có độ lớn nhất là 4,3; rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, lúc 18 giờ 52 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 5/10 khu vực này xảy ra trận động đất có độ lớn 3,4; tọa độ 14,907 độ Vĩ Bắc, 108,160 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Ngay sau đó, vào lúc 18 giờ 55 phút 39 giây (giờ Hà Nội) là trận động đất có độ lớn 4,2; tọa độ 14,862 độ Vĩ Bắc, 108,142 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đến 18 giờ 56 phút 22 giây (giờ Hà Nội) là trận động đất có độ lớn 3,6; tọa độ 14,904 độ Vĩ Bắc, 108,248 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hồi 19 giờ 00 phút 52 giây (giờ Hà Nội) là trận động đất có độ lớn 4,3; tọa độ 14,848 độ Vĩ Bắc, 108,141 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trong nhiều ngày trước đó, quanh khu vực này cũng xảy ra nhiều trận động đất rải rác; trong đó ngày 11/9, một trận động đất có độ lớn 4,5, độ rủi ro thiên tai cấp 1 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, đây là các trận động đất kích thích.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5,0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4,7.

Ông Nguyễn Xuân Anh đánh giá, "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

"Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng độ lớn khó có khả năng lớn hơn 5,5. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này", ông Xuân Anh nhận định.