Động đất 3,6 độ xảy ra tại Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rung lắc

  • Thứ ba, 26/8/2025 20:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 26/8, Viện Vật lý địa cầu cho biết vào chiều tối 26/8, một trận động đất mạnh 3,6 độ xảy ra tại khu vực xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể vào hồi 17h46 ngày 26/8, một trận động đất mạnh 3,6 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.716 độ vĩ Bắc, 105.657 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km.

dong dat o Phu Tho anh 1

Khu vực xảy ra trận động đất thuộc xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ.

Trận động đất này xảy ra tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Động đất tuy xảy ra ở Phú Thọ nhưng người dân ở nhiều khu vực ở Hà Nội cũng cảm nhận được rung lắc nhẹ của động đất.

