Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường bộ

Ngày 27/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường bộ do Sở Xây dựng quản lý và một số tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị có liên quan triển khai ngay các biện pháp như: Theo dõi thường xuyên diễn biến mưa, lũ; kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do sạt lở đất, chia cắt, cô lập đến nơi an toàn (nếu có) và đảm bảo bố trí đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán theo phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về diễn biến mưa, lũ, sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Sạt lở tại Đèo Lò Xo. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang cũng đề nghị, các đơn vị, địa phương cần thực hiện cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các khu vực bị sạt lở, công trình bị hư hỏng trên tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo an toàn.

Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để tổ chức khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở trên các tuyến đường bộ được giao nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Thường xuyên cập nhật tình hình sạt lở và mức độ ảnh hưởng trên các tuyến đường giao thông tỉnh; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để theo dõi, có hướng chỉ đạo kịp thời.

Thời điểm kết thúc xử lý, ứng phó tình huống là khi Sở Xây dựng thực hiện hoàn thành các biện pháp xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, hư hỏng đảm bảo an toàn.

Theo thống kê, từ ngày 25/10-2/11/2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động mạnh trong đới gió đông, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng, ách tắc giao thông, ảnh hưởng lớn đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cụ thể, có hơn 250 vị trí sạt lở taluy khiến đất, đá tràn ra đường làm hư hỏng rãnh thoát nước dọc trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Xây dựng quản lý như: Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B; ĐT.621B, ĐT.622B, ĐT.622C, ĐT.623, ĐT.623B, ĐT.624; đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh... với khối lượng ước khoảng 170.000 m3. Hiện nay đã hoàn thành thông xe 1 làn và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đường liên xã Sơn Thượng-Sơn Tinh bị xói lở từ 0,5-1 m trên toàn bộ nền đường với chiều dài khoảng 3,5 km; người và phương tiện không thể lưu thông.

Ngoài ra, tuyến đường ĐH.83 nối trung tâm xã Sơn Tây Hạ với tuyến đường ĐT.623 cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng , giao thông tê liệt. Khoảng 4.000 người dân xã Sơn Tây Hạ đang bị cô lập.

Đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng, xã Ngọc Linh bị đứt gãy hoàn toàn với chiều dài khoảng 50 m, sâu khoảng 10 m gây cô lập 5 thôn phía trong.

Chính quyền địa phương, nhân dân, lực lượng quân đội đã khắc phục tạm thời bằng cách mở cầu sắt tạm, đường tạm ngay phía dưới điểm đứt gãy để nhân dân đi lại.

Về lâu dài, việc khắc phục, sửa chữa triệt để tuyến đường này là rất cần thiết và cấp bách bởi nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.