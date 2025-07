Quảng cáo của G-Dragon gây tranh cãi

Trên nền tảng trực tuyến Nate Pann, G-Dragon trở thành chủ đề gây tranh cãi khi xuất hiện trong đoạn video quảng cáo mới đây. Cụ thể, WRTN AI - một công ty trí tuệ nhân tạo đăng tải video hợp tác cùng thủ lĩnh Big Bang.

Trái ngược quảng cáo thông thường với hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt, câu từ bắt tai, G-Dragon thực hiện đoạn video khá đơn giản. Tự quay bằng góc máy selfie, giọng ca Power chia sẻ về sản phẩm và công ty ngắn gọn, tự nhiên, không theo kịch bản có sẵn.

Sau khi đăng tải đoạn quảng cáo trên mạng xã hội, WRTN nhanh chóng nhận về hàng loạt lượt bình luận trái chiều từ khán giả.

Trong khi nhiều người cho rằng video đơn giản là một chiến lược tiếp thị tuyệt khi làm quảng cáo. Số khác cảm thấy rằng đây không phải là cách quảng cáo sản phẩm dễ tiếp nhận.

“Tôi ghét quảng cáo này. Nhờ đó, tôi sẽ không bao giờ sử dụng sản phẩm đó trong suốt quãng đời còn lại”, "Tôi thấy quảng cáo này mới mẻ và hay. Bạn mới là người kỳ quặc khi để lại bình luận thù ghét", “Sự thật là nhờ G-Dragon mà quảng cáo đã có tác động điên rồ. Trước khi quảng cáo, ứng dụng thậm chí không nằm trong top 100 trên App Store. Ngay sau khi đăng tải, nó đã tăng vọt lên vị trí thứ 13. Nếu đó không phải là sức mạnh của quảng cáo thì là gì? Mỗi người sẽ có sở thích khác nhau, nhưng gọi một video đơn giản về một người nói chuyện là kỳ lạ và liên tục bình luận thù địch mới là điều kỳ lạ”, khán giả tranh cãi.

Hiện tại, G-Dragon đang bận rộn với tour diễn vòng quanh thế giới Übermensch. Sự kiện đánh dấu màn tái xuất trên sân khấu của trưởng nhóm Big Bang sau 8 năm. Hôm 21/6, G-Dragon có đêm diễn bùng nổ tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đáng nói, việc trời đổ mưa lớn khiến màn trình diễn của "ông hoàng Kpop" càng thêm bùng nổ.

