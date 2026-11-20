Lionel Messi cắt đứt quan hệ với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), đồng thời thuê luật sư yêu cầu Liên đoàn chấm dứt việc khai thác hình ảnh của anh để kiếm tiền.

Messi bị AFA khai thác hình ảnh trái phép.

Theo truyền thông Argentina, Messi quyết định chấm dứt các mối quan hệ cá nhân và thương mại với Chủ tịch AFA, Claudio Tapia cùng thủ quỹ Pablo Toviggino. Cựu đội trưởng tuyển Argentina không muốn Liên đoàn tiếp tục sử dụng tên tuổi và hình ảnh của anh trong các hoạt động thương mại để tạo ra nguồn thu.

Cựu sao Barcelona không hài lòng khi hình ảnh của anh bị một doanh nghiệp Argentina sử dụng trong chiến dịch quảng cáo liên quan đến tuyển quốc gia. Công ty là đối tác của AFA và vấp phải sự phản đối từ Michelob, thương hiệu bia Mỹ đang có hợp đồng tài trợ độc quyền với Messi.

Phía Michelob liên hệ với người đại diện của siêu sao Argentina để phản ánh sự việc. Leo được cho là không biết hình ảnh của mình được sử dụng theo cách này. Chủ tịch Tapia cho phép một nhà tài trợ trong nước khai thác hình ảnh Messi, bất chấp những ràng buộc thương mại mà M10 ký kết với Michelob.

Bên cạnh đó, Messi cũng không hài lòng với công tác tổ chức trận đấu chia tay tuyển Argentina gặp Benin hồi tháng 10. Anh và ê-kíp được cho là thất vọng trước chất lượng âm thanh, ánh sáng cũng như màn trình diễn drone sau trận.

Những bất đồng càng trở nên nghiêm trọng khi ban lãnh đạo AFA đang đối mặt với các cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn gian lận thuế và rửa tiền. Do đó, Messi chỉ đạo luật sư soạn thảo văn bản pháp lý, yêu cầu AFA chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của anh để kiếm tiền mà không mang lại lợi ích cho bóng đá Argentina.