'Quân vương', cuốn sách quyền lực gây tranh cãi 500 năm

Từ khi ra đời, tác phẩm của Niccolò Machiavelli liên tục gây tranh luận về mối quan hệ giữa đạo đức và quyền lực.

Chân dung Niccolò Machiavelli. Ảnh: Wikipedia.

Hơn 500 năm sau khi ra đời, Quân vương vẫn là một trong những khảo luận quan trọng nhất về quyền lực chính trị. Là một cẩm nang cho các nhà chính trị, cuốn sách khuyên người cầm quyền nên hành động bất kể luân lý để đạt được tham vọng và chiến thắng kẻ đối địch.

Cuốn sách được viết năm 1513 và xuất bản năm 1532, năm năm sau khi tác giả Niccolò Machiavelli qua đời. Tầm ảnh hưởng của nó lớn đến nỗi cái tên tác giả đã sản sinh ra từ “Machiavellian” để chỉ sự xảo quyệt và phi đạo đức.

Machiavelli, sinh thời từng làm công sứ Florence, đã viết nên tác phẩm này từ kinh nghiệm bản thân. Tiền đề chính của cuốn sách tương đối ngắn gồm 26 chương này, đó là sự phồn thịnh của nhà nước phải được xem là ưu tiên hàng đầu, và người cai trị có quyền sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đạt được mục đích đó - phản bội, thao túng điểm yếu người khác - và phải kiên định bất kể cái giá phải trả.

Cuốn sách còn có dự phóng như một bản kế hoạch để khôi phục vị thế hùng mạnh của Italy ở châu Âu, vốn đã suy yếu vì những cuộc nội chiến. Trong nỗ lực tự tiến cử mình cho gia tộc Medici nắm quyền, Machiavelli đã đề tặng cuốn sách cho vị quân vương trẻ tuổi Lorenzo de’ Medici. Một bản in được gửi đến cho Lorenzo, còn bản chép tay được lưu truyền riêng.

Cái tên Quân vương chỉ được đặt trong lần xuất bản gần 20 năm sau đó. Bị phê phán là gây sốc và vô đạo đức - đến nỗi Giáo hoàng Paul IV đã liệt nó vào Danh mục Sách cấm năm 1557 của Tòa Thánh - cuốn sách vẫn trở thành một trong những văn bản gây nhiều ảnh hưởng của thế giới phương Tây.