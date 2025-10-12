Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách tham khảo "Quản trị công ty luật theo pháp luật Việt Nam" của TS. Nguyễn Văn Bốn.

Cải cách tư pháp cùng với cải cách hành chính được coi là những nền tảng quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp là đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan và tổ chức bổ trợ tư pháp, trong đó đổi mới tổ chức, hoạt động luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư là một trong những vấn đề trung tâm, có ý nghĩa quan trọng.

Tổ chức, hoạt động luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trong thời gian qua đã đáp ứng kịp thời một phần nhu cầu hỗ trợ pháp lý ngày càng cao của cá nhân, tổ chức, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và các đương sự khác, phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp, từng bước tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cuốn tham khảo "Quản trị công ty luật theo pháp luật Việt Nam" của TS. Nguyễn Văn Bốn là công trình nghiên cứu về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện quy định về quản trị công ty luật trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, thúc đẩy việc hiện thực hóa yêu cầu quản trị tốt trong thiết chế hành nghề luật sư.