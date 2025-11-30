Quán quân Anh trai 'say hi' dần lộ diện

Theo dõi bình chọn trên trang web và tiết mục solo tối 29/11, có thể thấy buitruonglinh và Negav đang nắm nhiều cơ hội trở thành quán quân Anh trai "say hi" mùa 2.

18 anh trai cuối cùng trụ tới vòng chung kết của Anh trai “say hi” được chia thành 4 đội lần lượt do Vũ Cát Tường, B Ray, buitruonglinh và Sơn.K dẫn dắt để quyết đấu trong vòng thi khốc liệt nhất.

Họ phải trải qua 2 lượt đấu của live stage 5. Tại chung kết 1 lên sóng tối 29/11, 9 anh trai lần lượt trình diễn tiết mục solo. Tới chung kết xếp hạng và công bố kết quả, 9 tiết mục solo còn lại và 4 phần trình diễn nhóm diễn ra.

Sau đó, 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất trên của chương trình sẽ lọt Best5.

Những nhân tố trẻ tỏa sáng

Với tiết mục solo, nhiều anh trai trở về với sở trường và bản ngã để được làm chính mình, phô diễn những gì họ tự tin nhất. Bởi thế, họ không cần vũ công, bối cảnh cầu kỳ mà chỉ muốn tỏa sáng bằng cá tính riêng. Trong đó, ballad là thể loại được nhiều anh trai như Ngô Kiến Huy, Phạm Đình Thái Ngân… chọn lựa.

Phạm Đình Thái Ngân mở màn chung kết với Đừng biến mất hôm nay - một ca khúc cảm xúc, da diết nơi giọng hát nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng guitar mộc mạc.

Là một trong những gương mặt được kỳ vọng cao nhất cho vị trí dẫn đầu, buitruonglinh tiếp tục khẳng định sở trường ballad qua ca khúc Đường chân trời. Bản nhạc kể về hành trình tình yêu nồng nàn nhưng kết thúc trong im lặng, nơi chàng trai vẫn ôm ấp nỗi nhớ da diết dành cho người con gái đã rời xa.

Dàn dựng sân khấu tối giản nhưng đầy sức hút, với cây đàn piano làm trung tâm, các khối đá tượng trưng, màn LED khắc họa chân trời xa xăm cùng lớp khói trắng mờ ảo. Phần mở đầu đặc biệt khi buitruonglinh tự chơi đàn và cất giọng, mang đến khoảnh khắc chân thực, chạm tới trái tim khán giả.

buitruonglinh tỏa sáng khi về đúng sở trường ballad. Ảnh: NSX.

Một điểm sáng khác trong đêm thi là tiết mục của HUSTLANG Robber - quán quân Rap Việt - với ca khúc Một tâm hồn bình thản. Bản nhạc không chỉ khắc họa những xung đột cảm xúc bên trong chàng rapper từng gắn liền với hình ảnh streetwear gai góc, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: không ai được phép cướp đi sự bình yên hay khát vọng của bất kỳ ai.

Robber chia sẻ anh từng tự ti, cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này, nhưng ánh sáng từ sân khấu lớn, sự hỗ trợ từ đồng đội và những bài học mới mẻ đã giúp anh nhận ra giới hạn của chính mình có thể vươn xa hơn tưởng tượng.

Beat sôi động kết hợp flow linh hoạt, đa dạng tiếp tục khẳng định vị thế của một quán quân Rap Việt, mang đến màn trình diễn đầy cảm hứng cho khán giả.

Mason Nguyễn - ứng viên bất ngờ trong top bình chọn - mang đến ca khúc Bí mật nhỏ. Đây là tiết mục solo kết hợp hài hòa giữa rap và hát, với giai điệu mới lạ, phần điệp khúc cuốn hút, dễ dàng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Là cái tên dẫn đầu nhưng đầy tranh cãi, Negav kết nối với người xem qua It’s Gon’ Be Alright. Bản rap melodic này như cuốn nhật ký âm nhạc, chia sẻ những trải nghiệm thực tế, những cú ngã đau đớn và bài học trưởng thành mà anh tích lũy qua năm tháng.

Sự góp mặt của Văn Mai Hương mang đến sự hòa quyện ấn tượng, với flow rap mượt mà, cách truyền tải cảm xúc tinh tế và phần nhạc nền đầy chiều sâu, khiến tiết mục dễ tạo sự đồng cảm cho khán giả.

Trong khi đó, nhiều tiết mục khác trong chung kết 1 có phần nhạt nhòa, đơn giản, chưa xứng tầm với một đêm thi quan trọng.

Karik thách thức bản thân

Trước khi bước vào phần thi quan trọng nhất, các anh trai có những giây phút trải lòng. Tại đây, B Ray gửi lời xin lỗi tới khán giả. Nam rapper giải thích: “Mục tiêu của tôi khi đến chương trình là làm những gì mình chưa từng làm. Và tôi đã đạt được điều đó ở các vòng trước. Tôi đã hát và nhảy. Nên vòng này tôi muốn trở về làm chính mình, là một rapper”.

Trong khi đó, những gương mặt mới như CONGB, Sơn.K… thừa nhận họ đã được biết tới, đón nhận nhiều hơn với độ phủ sóng lớn hơn nhờ chương trình năm nay.

Về phần Karik, khi được Trấn Thành hỏi về cảm giác thắng thua trong một game show sống còn, nam rapper phản hồi anh không quan trọng vấn đề đó.

“Với mỗi phần trình diễn, tôi chỉ không muốn mắc lỗi. Tôi không còn cảm giác về chuyện thắng thua nữa. Tôi nghĩ đó là tín hiệu tốt bởi tôi nhận ra khi bản thân thư thả là lúc tôi làm tốt nhất”, rapper chia sẻ.

Tiết mục của Karik không chỉ hoành tráng về bối cảnh mà còn gây ấn tượng về âm nhạc. Ảnh: NSX.

“Nhưng đi thi mà không quan trọng thắng thua thì mục tiêu của em là gì”, trước câu hỏi trên của Trấn Thành, Karik tiếp tục: “Chiến thắng với tôi không phải nằm ở việc đứng hạng 1 hay hạng 2, mà quan trọng là khán giả nhìn nhận tôi đã làm đúng, tròn trịa tác phẩm hay chưa”.

Và với chung kết, Karik thực sự vượt qua bản thân anh với Vạn lý độc hành, tiết mục mà rapper cho là một trong những phần biểu diễn tham vọng và thách thức nhất sự nghiệp.

Trước giờ lên sân khấu, Karik tiết lộ khoảng thời gian tạm rời xa mạng xã hội và nghỉ ngơi đã giúp anh nhìn nhận rõ hơn về giá trị cuộc sống, đồng thời củng cố bản thân.

Với sự trở lại này, anh đặt mục tiêu thử nghiệm những điều chưa từng làm, và ca khúc mới chính là minh chứng cho sự liều lĩnh, thách thức bản thân đó.

Vạn lý độc hành lấy cảm hứng từ âm hưởng ngũ cung, kết hợp cải lương và dân gian hiện đại, xoay quanh hành trình nhận thức con người qua những thăng trầm đời thường.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng với 30 vũ công, hệ thống bậc thang linh hoạt và đội hình di chuyển đầy ẩn ý, kết hợp màn múa côn mạnh mẽ. Phần mở đầu đặc biệt với tiếng đàn nguyệt réo rắt từ nghệ sĩ Trung Lương, tạo không gian huyền ảo, cuốn hút.

Sau tiết mục, MC Trấn Thành gọi đây là "tác phẩm kết thúc hoàn hảo" khi hội tụ đầy đủ cổ nhạc, tân nhạc, rap, nốt cao, nhạc cụ truyền thống và điện tử, đồng thời khen Karik biết nâng tầm chính mình.