Quan Hiểu Đồng giữa tin rạn nứt tình cảm

Ngày 18/4, Sohu đưa tin Quan Hiểu Đồng "chuyển mình" với phong cách quyến rũ trong loạt ảnh mới. Hình tượng mới của nữ diễn viên sinh năm 1997 thu hút sự chú ý giữa tin đồn đường ai nấy đi với Lộc Hàm.

Qua loạt ảnh, Quan Hiểu Đồng gây ấn tượng khi diện sơ mi trắng trễ một bên vai, tạo dáng gợi cảm. Điểm nhấn thuộc về đôi chân dài thon thả của sao phim Điềm mật bạo kích.​ Ở một tấm hình khác, Quan Hiểu Đồng thể hiện nét ngượng ngùng trong trang phục váy cổ chữ V xẻ sâu.

Từ hình ảnh "con gái quốc dân" dễ thương, Quan Hiểu Đồng đã trưởng thành hơn, song nhiều người cho rằng cô cần thêm thời gian làm quen phong cách mới.

Tháng 10/2017, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác chung trên phim trường Điềm mật bạo kích. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ phía fan của Lộc Hàm.

Tới tháng 2 vừa qua, cặp đôi vướng tin "chiến tranh lạnh" suốt 3 tháng. Cả Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đều có cá tính mạnh mẽ, không ai chịu nhường ai, dẫn đến tình trạng căng thẳng kéo dài. Thậm chí, vào ngày Valentine, Quan Hiểu Đồng và cựu thành viên EXO không có bất kỳ động thái thể hiện tình cảm nào trên mạng xã hội. Thêm vào đó, việc Lộc Hàm bất ngờ xóa bài đăng quảng bá phim của Quan Hiểu Đồng vào năm 2024 càng làm dấy lên nghi ngờ về sự rạn nứt.

Quan Hiểu Đồng sinh năm 1997, được mệnh danh là "con gái quốc dân" của Trung Quốc. Cô bước chân vào giới nghệ thuật từ khi 4 tuổi. Một số tác phẩm nổi bật có thể kể đến như Hiên viên kiếm: Hán chi vân, Tiểu trượng phu, Điềm mật bạo kích... Tuy nhiên, diễn xuất của cô chưa đột phá. Lộc Hàm sinh năm 1990, ra mắt ngành giải trí với vai trò thành viên nhóm EXO của công ty giải trí Hàn Quốc SM Entertainment. Sau khi rời công ty cũ, anh trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp và nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.