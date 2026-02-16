Quan hệ tình dục đêm giao thừa: Thăng hoa hay kiêng để tránh vận xui?

Giao thừa là thời điểm đặc biệt của thời khắc chuyển giao đất trời, nhiều cặp đôi băn khoăn: liệu có nên kiêng 'chuyện ấy' để tránh vận đen cả năm?

Tình dục không phải là cách duy nhất để thể hiện tình yêu.

Mùa xuân được xem là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của sự sinh sôi nảy nở, cây cối đâm chồi nảy lộc. Các nghiên cứu về nhịp sinh học cho thấy, mùa xuân là thời điểm hệ nội tiết hoạt động mạnh mẽ, đánh thức những ham muốn thầm kín và khiến chuyện lứa đôi trở nên nồng nàn, thăng hoa hơn.

Tuy nhiên, vào đêm giao thừa - thời khắc đặc biệt nhất trong năm, nhiều người cho rằng cần phải tuyệt đối tránh chuyện chăn gối vì dễ gặp vận đen trong năm mới. Vậy nên hiểu thế nào cho đúng và các cặp đôi có nhất thiết phải kiêng khem chuyện ấy hay không?

Đêm giao thừa thiêng liêng và sức khỏe

Giao thừa là thời khắc thiêng liêng giao thoa giữa năm cũ và mới. Người xưa thường khuyên kiêng chuyện chăn gối lúc này, phần là để giữ sự trang nghiêm, phần là sợ làm hao tổn "nguyên khí" đầu năm.

Dù không có bằng chứng nào nói rằng việc này gây xui xẻo nhưng lời khuyên ấy lại rất có lý dưới góc độ sức khỏe. Những ngày cuối năm, sau chuỗi ngày tất bật dọn dẹp, cúng bái và lo toan nội ngoại, cơ thể thường đã rất mệt mỏi. Nếu cố gắng gần gũi vợ chồng khi sức lực đã mệt, cộng thêm tiết trời đêm khuya giá lạnh rất dễ bị nhiễm lạnh hoặc ốm vào ngày hôm sau. Do vậy, sự "kiêng khem" ở đây nên được hiểu là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Hãy ưu tiên nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng, chuẩn bị đón một năm mới thật khỏe mạnh.

Nếu cặp đôi cảm thấy thoải mái và khỏe mạnh thì không cần kiêng khem chuyện ấy trong đêm giao thừa. (Ảnh minh họa AI)

Hãy để cảm xúc dẫn lối giúp cặp đôi thăng hoa tự nhiên

Tình yêu và sự hòa hợp lứa đôi cũng là một dạng năng lượng tươi mới của mùa xuân. Tình dục cũng là hoạt động của con người nếu miễn cưỡng hay lo lắng xui xẻo đầu năm thì không đạt được chất lượng như mong muốn.

Nếu cả hai vợ chồng đều cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, không quá mệt mỏi sau ngày dài chuẩn bị Tết và quan trọng nhất là cảm xúc đang thăng hoa, thì việc "khai xuân" bằng những cử chỉ âu yếm, gần gũi là điều hoàn toàn bình thường.

Quan hệ vợ chồng ngày Tết viên mãn, nhẹ nhàng vào đầu năm mới có thể mang lại hormone hạnh phúc, giúp gắn kết tình cảm, tạo tâm lý phấn khởi, tin vào một năm mới hạnh phúc, thuận hòa. Ngược lại, nếu một trong hai người cảm thấy miễn cưỡng, mệt mỏi hoặc chỉ làm để "trả bài", thì tốt nhất nên dừng lại. Đừng biến sự thăng hoa của mùa xuân thành gánh nặng của thể xác.

Y học hiện đại không có quy định cấm đoán chuyện chăn gối vào bất cứ ngày nào trong năm. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa thường khuyên các cặp đôi nên cân nhắc tình trạng sức khỏe thực tế trước khi quyết định "gần gũi".

Những lưu ý nhỏ để cuộc vui trọn vẹn và an toàn

Để những ngày Tết thực sự là kỳ nghỉ dưỡng sức và nuôi dưỡng tình cảm, các cặp đôi nên lưu ý một số vấn đề sức khỏe đơn giản sau:

Cẩn trọng với rượu bia ngày Tết: Bữa cơm tất niên chiều 29 Tết thường khó tránh được vài chén rượu vui. Tuy nhiên, hơi men và chuyện chăn gối là sự kết hợp rất nguy hiểm. Việc cố gắng "yêu" khi đang say không chỉ vắt kiệt sức lực của người chồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ.

Không "yêu" khi bụng quá no: Bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành... khiến dạ dày luôn trong trạng thái quá tải, máu dồn về dạ dày để tiêu hóa thức ăn. Quan hệ khi bụng no căng sẽ gây áp lực lên tim mạch và dạ dày, khiến cuộc vui trở nên nặng nề, khó chịu.

Luôn sử dụng biện pháp tránh thai an toàn: Để niềm vui xuân được trọn vẹn và không phải thấp thỏm lo âu, đừng quên chủ động sử dụng biện pháp an toàn để tránh sự cố 'vỡ kế hoạch' đầu năm.

Đêm giao thừa, thay vì băn khoăn chuyện nên hay không "yêu", hãy lắng nghe cơ thể mình. Nên nhớ tình dục không phải là cách duy nhất để thể hiện tình yêu. Một cái ôm thật chặt, những lời thủ thỉ chúc mừng năm mới đôi khi còn lãng mạn và ý nghĩa hơn cả chuyện chăn gối, giúp giữ gìn ngọn lửa yêu thương ấm áp suốt cả năm.

Theo TS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, quan hệ tình dục trong những ngày đầu năm mới không phải là điều cần kiêng kỵ khi các cặp đôi kiểm soát được việc mang thai ngoài ý muốn hay các bệnh lây qua đường tình dục. Các cặp đôi hoàn toàn có thể "yêu" vào những ngày đầu năm mới khi cả hai đều trân trọng việc này, nhất là khi người phụ nữ sẵn sàng và cảm nhận được niềm hạnh phúc.