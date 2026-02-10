Quan hệ Nga - Việt tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết Nga và Việt Nam tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên, thực chất ở nhiều cấp độ, góp phần củng cố quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 9/2, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS trước thềm Ngày Ngoại giao, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết Nga và Việt Nam tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên, thực chất ở nhiều cấp độ, góp phần củng cố quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Ông Bezdetko đánh giá năm 2025 đặt ra nhiều thách thức khi tình hình địa chính trị thế giới diễn biến căng thẳng, tác động không nhỏ tới hợp tác giữa hai nước.

Tuy nhiên, bất chấp khó khăn, quan hệ Nga-Việt vẫn được tăng cường nhờ nền tảng đối thoại liên tục và hiệu quả ở nhiều cấp độ, kể cả cấp cao nhất.

Ông đánh giá chuyến thăm Nga hồi tháng 5/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự kiện trọng điểm trong năm 2025, tạo dấu mốc quan trọng cho quan hệ song phương.

Chuyến thăm đã chứng kiến việc ký kết hàng loạt thỏa thuận trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và đào tạo nhân lực, qua đó hoàn thiện khung pháp lý và tạo động lực mới cho hợp tác đa phương Nga-Việt Nam.

Đại sứ Bezdetko cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, BRICS, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và khuôn khổ Nga-ASEAN. Ông cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và đồng bảo trợ nhiều sáng kiến của Nga tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, phản ánh sự tương đồng hoặc gần gũi trong lập trường của hai bên đối với nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh ý nghĩa của việc ký kết Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025, coi đây là sự kiện mang tính lịch sử.

Theo thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nga Alexander Gutsan chuyển tới buổi lễ, sáng kiến do Nga đề xuất từ năm 2019 về xây dựng một hiệp ước quốc tế toàn diện nhằm chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm đã trở thành hiện thực nhờ sự ủng hộ của đa số quốc gia.