Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đến TP.HCM tham gia diễu binh 30/4

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung Quốc được cơ động về tỉnh Bình Dương để luyện tập, sau đó sẽ tham gia hợp luyện với lực lượng vũ trang Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tối nay, lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước sẽ diễn ra ở khu vực trung tâm TP.HCM. Các khối diễu binh, diễu hành sơ duyệt trên trục đường Lê Duẩn, đoạn trước hội trường Thống Nhất (quận 1).

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng được triển khai đạt hiệu quả thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tuần trước, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Trung Quốc. Đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc tại Việt Nam.

Ngày 30/4, Việt Nam sẽ tổ chức trọng thể cấp quốc gia lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sang tham dự, trân trọng mời Bộ Quốc phòng Trung Quốc cử khối quân nhân sang tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Đây là dịp Việt Nam bày tỏ tri ân về sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc cùng các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã ủng hộ, giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước của Việt Nam.

Trong buổi hợp luyện tối 19/4, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết "có 3 khối của các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia cũng tham gia diễu binh với chúng ta", vì vậy phải đảm bảo hậu cần thật tốt. Bởi theo ông, đây là điều rất quý, rất đáng trân trọng khi 3 nước cử lực lượng tham gia diễu binh.

