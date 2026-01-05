Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Quân đội Venezuela công nhận quyền Tổng thống Delcy Rodriguez

  • Thứ hai, 5/1/2026 07:26 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã bày tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa án Tối cao bổ nhiệm bà Rodriguez làm Tổng thống lâm thời trong thời gian 90 ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez (phía trước) phát biểu tại thủ đô Caracas. Ảnh: EFE/TTXVN

Quân đội Venezuela ngày 4/1 đã công nhận Phó tổng thống Delcy Rodriguez là lãnh đạo lâm thời của nước này.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez đã bày tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa án Tối cao bổ nhiệm bà Rodriguez làm Tổng thống lâm thời trong thời gian 90 ngày.

Bên cạnh đó, ông Padrino Lopez xác nhận Quốc hội nước này sẽ bắt đầu làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ từ ngày 5/1 theo đúng kế hoạch, đồng thời kêu gọi người dân Venezuela trở lại cuộc sống thường nhật trong những ngày tới, cho rằng đất nước cần phải tiếp tục con đường hợp hiến của mình.

Bộ trưởng Padrino Lopez cũng chỉ trích vụ tấn công trước đó một ngày của phía Mỹ khiến nhiều binh sỹ và thường dân Venezuela thiệt mạng.

Đến nay, Venezuela vẫn chưa công bố con số thương vong chính thức trong chiến dịch quân sự chớp nhoáng của Mỹ.

Cùng ngày, 5 quốc gia Mỹ Latinh và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối bất kỳ nỗ lực nào từ bên ngoài nhằm "kiểm soát" Venezuela, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý rằng Washington sẽ "điều hành" đất nước và tiếp cận nguồn dầu mỏ Venezuela.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://www.vietnamplus.vn/quan-doi-venezuela-cong-nhan-quyen-tong-thong-delcy-rodriguez-post1086574.vnp

TTXVN

Venezuela Donald Trump Mỹ quân đội quyền tổng thống tổng thống tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Quyen Tong thong Venezuela den Nga? hinh anh

Quyền Tổng thống Venezuela đến Nga?

27 phút trước 07:32 5/1/2026

0

Theo Reuters, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez chỉ xuất hiện trong một bản tin bằng âm thanh trên truyền hình, kêu gọi Mỹ chứng minh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân còn sống. Trong khi đó, bà không xuất hiện trực tiếp kể từ sau cuộc tấn công. 

My huy dong hon 150 may bay quan su trong chien dich tan cong Venezuela hinh anh

Mỹ huy động hơn 150 máy bay quân sự trong chiến dịch tấn công Venezuela

30 phút trước 07:29 5/1/2026

0

Quan chức Mỹ cho biết, chiến dịch tấn công Venezuela đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và có sự tham gia của hơn 150 máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, hoạt động tác chiến không gian mạng tích hợp, cùng nhiều cơ quan tình báo và lực lượng thực thi pháp luật.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý