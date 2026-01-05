Quân đội Venezuela công nhận quyền Tổng thống Delcy Rodriguez

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã bày tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa án Tối cao bổ nhiệm bà Rodriguez làm Tổng thống lâm thời trong thời gian 90 ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez (phía trước) phát biểu tại thủ đô Caracas. Ảnh: EFE/TTXVN

Quân đội Venezuela ngày 4/1 đã công nhận Phó tổng thống Delcy Rodriguez là lãnh đạo lâm thời của nước này.

Bên cạnh đó, ông Padrino Lopez xác nhận Quốc hội nước này sẽ bắt đầu làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ từ ngày 5/1 theo đúng kế hoạch, đồng thời kêu gọi người dân Venezuela trở lại cuộc sống thường nhật trong những ngày tới, cho rằng đất nước cần phải tiếp tục con đường hợp hiến của mình.

Bộ trưởng Padrino Lopez cũng chỉ trích vụ tấn công trước đó một ngày của phía Mỹ khiến nhiều binh sỹ và thường dân Venezuela thiệt mạng.

Đến nay, Venezuela vẫn chưa công bố con số thương vong chính thức trong chiến dịch quân sự chớp nhoáng của Mỹ.

Cùng ngày, 5 quốc gia Mỹ Latinh và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối bất kỳ nỗ lực nào từ bên ngoài nhằm "kiểm soát" Venezuela, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý rằng Washington sẽ "điều hành" đất nước và tiếp cận nguồn dầu mỏ Venezuela.