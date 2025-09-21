Quân đội Israel đánh chặn đạn pháo bắn từ Dải Gaza

|
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
AFP đưa tin quân đội Israel cho biết hai quả đạn đã được phóng đi từ phía Bắc Dải Gaza ngày 21/9, trong đó một quả bị đánh chặn, còn quả kia rơi xuống miền Nam Israel.
Thông báo của quân đội nêu rõ: "Tín hiệu báo động vang lên cách đây ít phút tại các khu vực Lakhish và Ashdod, hai quả đạn đã được phóng từ phía Bắc Dải Gaza".
Theo thông báo, không quân đã bắn hạ một quả, trong khi quả còn lại rơi xuống khu vực trống, không gây thương vong.
Hiện, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, trong bối cảnh các vụ phóng như vậy trở nên hiếm hoi do Israel đang đẩy mạnh tấn công đường không và trên bộ vào thành phố Gaza trong những tuần gần đây.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza báo cáo có 6 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ rạng sáng 21/9.
Nhân chứng nói với AFP rằng trong đêm, thành phố Gaza đã rung chuyển bởi các cuộc không kích và pháo kích khi quân đội Israel tiếp tục chiến dịch.
Israel đã gia tăng tấn công bằng không quân và xe tăng vào Thành phố Gaza nhằm giành quyền kiểm soát, gần hai năm kể từ khi cuộc chiến tàn phá vùng lãnh thổ Palestine này nổ ra.
Vấn đề Trung Đông
