'Quân đội Campuchia vinh dự và tự hào tham gia diễu binh ở Việt Nam'

Được đại diện Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là niềm vinh dự và tự hào của Lực lượng Hiến binh Campuchia, vì sự kiện này không phải của riêng Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa đối ngoại, cùng thông điệp chính trị quan trọng gửi tới thế giới về vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhân dân và đất nước Việt Nam.

Đó là những chia sẻ của Đại tướng Sao Sokha - Phó Tổng Tư lệnh RCAF, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia - khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Phnom Penh, xoay quanh sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam (30/4/1975-30/4/2025) được tổ chức với quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 30/4 vừa qua.

Sự kiện diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng Tư vừa qua đánh dấu lần đầu tiên của quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia cùng tham gia với khoảng 13.000 người dân, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Việt Nam.

Đoàn Campuchia có 119 quân nhân đến từ Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Campuchia, đại diện cho RCAF trong đồng phục Lục quân.

Từ góc độ một sỹ quan cao cấp của RCAF, Đại tướng Sao Sokha trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia và Bộ Quốc phòng Campuchia, đã tín nhiệm cử Lực lượng Hiến binh đại diện cho khối Quân đội nước này, tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam.

Theo Phó Tổng Tư lệnh RCAF, tuy có chưa tới 10 ngày chuẩn bị kể từ khi nhận lệnh trên giao, không có nhiều thời gian tập luyện song bản thân ông và các hạ sĩ quan thuộc lực lượng Hiến binh Campuchia rất tự hào khi được cấp trên tín nhiệm phân công thực hiện nhiệm vụ này.

Ông cũng chia sẻ niềm vui và vinh dự được tuyển chọn lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa lịch sử này ở Việt Nam; đồng thời cảm ơn các bên liên quan, bao gồm các phóng viên báo, đài đã quan tâm đưa tin, đặc biệt là những tình cảm thân thương, quý mến của phía bạn Việt Nam.

Đại tướng Sao Sokha cho biết ngay khi đặt chân lên đất Việt Nam, các chiến sỹ thuộc lực lượng Hiến binh Campuchia đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Tư lệnh Hiến binh Campuchia chia sẻ: “Tôi liên tục nhận được báo cáo về các hoạt động thăm hỏi, động viên của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức mặt trận và đoàn thể, đặc biệt là nhân dân Việt Nam, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ.”

Trên tinh thần đó, Đại tướng Sao Sokha bày tỏ tin tưởng thông qua chuyến công tác lần này, thông qua những người trẻ với tuổi đời cao nhất là 25 tuổi, họ sẽ trở thành những người đưa tin quan trọng về sự kiện ở Việt Nam.

Ông nhấn mạnh: “Khi về nước, họ sẽ mang theo nhiều kỷ niệm về tình hữu nghị để kể lại cho bạn bè, đồng đội về sự quan tâm, về giá trị của tình hữu nghị, cũng như sự phát triển của đất nước và nhân dân Việt Nam hôm nay.”

Theo Đại tướng Sao Sokha, cùng với vinh dự được cấp trên tín nhiệm giao phó, Lực lượng Hiến binh Campuchia còn tự hào khi được tham gia diễu binh cùng các bạn Việt Nam, Lào và Trung Quốc.

Đây là hoạt động diễu binh chung lần đầu tiên được tổ chức ở quốc gia láng giềng anh em có sự góp mặt của quân đội nước ngoài, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức.

Từ góc nhìn đó, Phó Tổng Tư lệnh RCAF cho rằng cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở Việt Nam không chỉ là sự kiện của riêng Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa đối ngoại. Qua đó, sự kiện cũng gửi tới thế giới thông điệp chính trị quan trọng về vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam. Ông nhấn mạnh "vinh dự to lớn khi nhận nhiệm vụ tham dự sự kiện này.”

Quan điểm của Đại tướng Sao Sokha nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của nhiều người, được thể hiện qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp, diễn đàn trên không gian mạng, cũng như các phương tiện truyền thông ở xứ sở của kỳ quan Angkor Wat.

Trong số này, có ông Khieu Kola, biên tập viên cao cấp của kênh truyền hình CNC (CNC TV) thuộc Royal Group, Cố vấn Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia (CCJ).

Ông Khieu Kola là phóng viên người Campuchia duy nhất tham dự sự kiện kỷ niệm tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 30/4, theo lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh.

Vừa về đến Phnom Penh sau một tuần tham dự chuỗi sự kiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 2/5, nhà báo kỳ cựu này đã lên sóng CNC TV trong chương trình bình luận đặc biệt với chủ đề “Tuần lễ báo chí thế giới trong bối cảnh chân lý lịch sử 30/4 của Việt Nam.” Trong đó, biên tập viên cao cấp của nhà đài thuộc Royal Group đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc của mình về chuỗi chương trình hoạt động sôi động, ấn tượng trong khuôn khổ sự kiện vừa kết thúc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chương trình bình luận có thời lượng khoảng 16 phút, nhà báo kỳ cựu người Campuchia đã tường thuật lại những hình ảnh “lần đầu tiên trong đời được chứng kiến” với hàng triệu người dân và du khách nước ngoài đến dự khán, cổ vũ trên đại lộ Lê Duẩn và các trục đường chính ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông cũng bày tỏ đặc biệt ấn tượng với màn diễu binh, diễu hành ngoạn mục với khoảng 13.000 người tham gia, trong đó có quân đội Campuchia, Lào và Trung Quốc.

Chia sẻ với bạn xem đài và công chúng Campuchia, biên tập viên cao cấp của CNC TV bày tỏ vinh dự khi được tham gia tác nghiệp tại “đại lễ,” “đại sự kiện” vừa kết thúc ở Việt Nam, cùng hơn 100 phóng viên quốc tế đến từ 40 quốc gia ở các châu lục trên thế giới. Đặc biệt, trong số này, có rất nhiều nhân chứng của sự kiện lịch sử cách đây nửa thế kỷ ở Việt Nam.

Nhà báo kỳ cựu Khieu Kola còn bày tỏ tự hào khi được chứng kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen trên lễ đài danh dự cùng đông đảo khách mời quốc tế, đặc biệt là màn diễu binh của Quân đội Hoàng gia Campuchia, trong cuộc diễu binh quy mô lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

