Quán cơm phở ở Hà Nội cháy ngùn ngụt

  • Thứ bảy, 23/8/2025 06:45 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Chiều 22/8, quán cơm, phở trên đường Hoàng Mai (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy ra khỏi nhà.

Chay quan com Den Lu anh 1

Lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường dập lửa. Ảnh: Thanh Hà.

Khoảng 16h ngày 22/8, người dân phát hiện có cháy tại cửa hàng cơm có địa chỉ ô 31, lô 6 Đền Lừ 2, đường Hoàng Mai (Hà Nội).

Chay quan com Den Lu anh 2

Bình ga cỡ lớn được di chuyển ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà.

Một nhân chứng ở nhà kế bên kể lại, lúc đó, người phụ nữ nghe thấy nhiều tiếng nổ lộp bộp từ bên quán cơm.

"Tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng nổ liền hỏi mọi người xem có chuyện gì xảy ra nhưng không ai biết. Khi ra ngoài thì cửa hàng cơm bên cạnh khói bốc nghi ngút", người phụ nữ nói.

Chay quan com Den Lu anh 3

Xe chữa cháy lấy nước tại các trụ cứu hỏa. Ảnh: Thanh Hà.

Ngay sau đó, người dân đã báo cho lực lượng chức năng. Hai xe chữa cháy, xe bồn, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội được điều động đến hiện trường dập lửa.

Theo cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH, cửa hàng cơm mặt tiền nhỏ, nhưng lại sâu vào bên trong nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Khói từ xốp cách nhiệt phần mái tôn cháy tỏa ra rất nhiều.

Chay quan com Den Lu anh 4
Chay quan com Den Lu anh 5Chay quan com Den Lu anh 6

Cửa kính tầng hai ngôi nhà vỡ. Ảnh: Thanh Hà.

Ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao hai tầng. Bên dưới là bếp đun nấu bán hàng và nơi kê bàn ghế bán hàng ăn. Bên trên là nơi sinh hoạt của gia đình khoảng 6-7 người. Khi xảy ra hỏa hoạn, họ nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.

Ngôi nhà kế bên cửa hàng cơm cũng bị ảnh hưởng sau vụ cháy. 4 bình ga cỡ lớn được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài và bị rò rỉ ga phải quấn chăn ướt.

Chay quan com Den Lu anh 7

Bên trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Hà.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, hiện nguyên nhân đang được làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

