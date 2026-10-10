Quán cà phê khách đến chỉ thì thầm, ngồi đọc sách ở Nhật Bản

Giữa Tokyo náo nhiệt, một quán cà phê ở Koenji hút khách nhờ quy định cấm khách trò chuyện, dành không gian cho việc đọc sách, viết thư và tận hưởng sự yên tĩnh.

Bên trong quán cà phê sách cấm khách nói chuyện R-za Dokushokan ở Nhật Bản. Ảnh: Time Out.

Nằm trên tầng hai của một tòa nhà gần ga Koenji, quận Suginami, Tokyo, R-za Dokushokan thoạt nhìn không quá khác biệt so với những quán cà phê nhỏ trong khu phố. Tuy nhiên, ngay khi bước vào bên trong, khách phải tuân thủ một quy định khá đặc biệt - "không trò chuyện".

Quy định shigo genkin (私語厳禁), có thể hiểu là nghiêm cấm trò chuyện riêng, giúp không gian bên trong gần như tách biệt với nhịp sống ồn ào bên ngoài. Theo TV Tokyo, ngay cả nhân viên cũng nói với khách bằng giọng rất nhỏ. Âm thanh dễ nhận thấy trong quán chủ yếu là tiếng nước từ bể cá, tiếng pha cà phê hay tiếng lật sách.

Không gian bên trong quán khá nhỏ, chỉ bố trí tối đa 9 chỗ ngồi. Ảnh: Time Out, Note.

Watanabe Taiki, chủ quán, cho biết ý tưởng của R-za Dokushokan là tạo ra một nơi để mọi người dành thời gian cho chính mình, tạm rời khỏi những áp lực thường ngày. Ban đầu, quy định của quán không quá nghiêm ngặt, nhưng sau những phản hồi từ khách mong muốn có một nơi thực sự yên tĩnh, việc hạn chế trò chuyện dần trở thành nguyên tắc đặc trưng.

Quán mở cửa từ năm 2008 và được thiết kế theo ý tưởng đọc sách giữa một khu rừng. Không gian phủ nhiều cây xanh, kết hợp đồ nội thất cổ, bể cá, khoáng vật, đồ trang trí và những món đồ sưu tầm của chủ quán. Theo Let’s Enjoy Tokyo, thiết kế còn lấy cảm hứng từ nhà thờ cũ, trường học và những bảo tàng xuất hiện trong truyện cổ tích.

R-za Dokushokan chỉ có 9 chỗ ngồi. Mỗi vị trí được thiết kế khác nhau. Có bàn đặt ngay trước bể cá nhiệt đới, bàn giấu một bộ sưu tập khoáng vật nhỏ, trong khi một số ngăn kéo chứa mô hình thu nhỏ do chủ quán tự làm. Khi quán không đông, khách có thể quan sát các vị trí trước khi chọn chỗ mình thích.

Quy định khách không được nói chuyện được dán ngay ở lối vào. Ảnh: Note.

Sách cũng là một phần quan trọng của không gian. Quán hiện có hơn 1.500 đầu sách, trong đó có cả một số ấn bản cũ, hiếm. Khách có thể lấy sách trên kệ để đọc tại chỗ. Các đầu sách khá đa dạng, gồm văn học, sách ảnh, nghệ thuật và du lịch.

Sự yên lặng ở đây không đồng nghĩa khách chỉ có thể đọc sách. Một trong những trải nghiệm đặc trưng của R-za Dokushokan là viết thư tay.

Quán chuẩn bị một bộ dụng cụ gồm đồ uống, giấy viết thư, phong bì và tem. Khách có thể sử dụng bút chấm mực, mực viết và sáp niêm phong để hoàn thành bức thư. Sau khi viết xong, thư có thể được bỏ trực tiếp vào hộp thư của quán để gửi (phạm vi trong lãnh thổ Nhật Bản). Trải nghiệm này như một cách để khách tập trung hoàn toàn vào việc viết trong không gian gần như không có tiếng trò chuyện.

Thực đơn chủ yếu gồm cà phê, trà và đồ ngọt. Giá một số loại đồ uống khoảng 750 yen trở lên, bên cạnh brownie, bánh quy và các món tráng miệng nhỏ. Cà phê hoặc trà thường được phục vụ theo cách phù hợp để khách có thể ngồi nhâm nhi trong thời gian dài.

R-za Dokushokan hiện vẫn hoạt động như một “không gian dành riêng cho việc đọc”, mở từ 12h và nhận gọi món đến khoảng 22h, nghỉ thứ Hai. Quán cách ga Koenji vài phút đi bộ.