Quân A.P phủ sóng

Quân A.P đang có giai đoạn hoạt động sôi nổi. Bên cạnh thành tích của MV mới, chuyện tình kéo dài 14 năm với bạn gái Lê Khanh giúp nam ca sĩ nhận được sự quan tâm lớn.

Quân A.P được biết đến rộng rãi qua ca khúc Bông hoa đẹp nhất, hiện đạt 138 triệu lượt xem sau 6 năm phát hành. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục mở rộng lượng người hâm mộ khi tham gia chương trình Anh trai “say hi”. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh được chú ý hơn bao giờ hết nhờ MV 3 phải 6 đừng và câu chuyện tình cảm kéo dài 14 năm với bạn gái Lê Khanh.

Theo thống kê của Socialite, trong giai đoạn 21/10-27/10, Quân A.P đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng thành viên và khách mời game show nhận được nhiều sự chú ý nhất tuần.

Thành tích nổi bật trong cuộc cạnh tranh nhạc Việt

Vừa qua, Quân A.P chính thức trở lại với MV 3 phải 6 đừng, cạnh tranh trực tiếp với nhiều ca sĩ như Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, tlinh…

Xét về chất lượng và tổng thể, sản phẩm chưa tạo ra bước đột phá so với màu sắc âm nhạc quen thuộc của Quân A.P. Nam ca sĩ tiếp tục lựa chọn pop với tiết tấu vừa phải, phát huy sở trường ở những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Cách phối khí và giai điệu cũng tạo không gian để anh thể hiện chất giọng trầm ấm, thiên về tự sự mà không đẩy cảm xúc đến mức bi lụy.

Bên cạnh âm nhạc dễ nghe, phù hợp thị hiếu một bộ phận khán giả, sự xuất hiện của Lê Khanh trong MV cũng là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm thu hút sự chú ý. Sau khoảng 21 tiếng phát hành, MV 3 phải 6 đừng đạt 1,4 triệu lượt xem.

Quân A.P đang có độ phủ sóng sau nhiều năm vào nghề. Ảnh: NSX.

Tính tới hiện tại, tức sau khoảng 7 ngày phát hành, MV đạt 7,7 triệu lượt xem, đứng thứ 2 trong danh mục âm nhạc của bảng xếp hạng thịnh hành tại Việt Nam. Đây là kết quả đáng kể trong bối cảnh hàng loạt sản phẩm từ những nghệ sĩ tên tuổi cũng được ra mắt trong những ngày qua.

Tới tối 3/11, nam ca sĩ tung ra EP Hóa điên. Ngoài MV chủ đề 3 phải 6 đừng, EP còn 3 ca khúc khác là Giọt nước mặt hồ, Bất an và Hóa điên. Trong đó, Giọt nước mặt hồ có thành tích tốt nhất trong 3 ca khúc mới được phát hành là 78.000 lượt xem sau 19 tiếng ra mắt trên YouTube của Quân A.P.

Song song với hoạt động âm nhạc cá nhân, Quân A.P tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với mascot DOL-LA-LA. Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa tạo nhiều bất ngờ trong cuộc thi. Anh vẫn nằm trong vòng an toàn và thiếu đi sự bứt phá, bùng nổ. Ở cả hai vòng trình diễn, cách xử lý ca khúc của anh tương đối quen thuộc, ít biến hóa, khiến khán giả dễ dàng nhận ra giọng hát quen thuộc.

Tại vòng 2, DOL-LA-LA lựa chọn ca khúc pop ballad Kẻ say tình. Dù vậy, phần thể hiện của mascot không có nhiều khác biệt so với vòng trước, thiếu những điểm nhấn đủ mạnh để tạo sự bùng nổ. Người nghe có thể nhận diện Quân A.P ngay từ những câu hát đầu tiên. Đó là bất lợi khiến anh sớm phải dừng chân ở cuộc chơi âm nhạc này.

Trong cả hai vòng, mascot này đều xếp cuối bảng. Sau khi cộng kết quả, DOL-LA-LA tiếp tục đứng cuối với 15,72% bình chọn và phải dừng cuộc chơi.

Chuyện tình đẹp

Một trong những yếu tố giúp cái tên Quân A.P những ngày qua phủ sóng mạng xã hội và thu hút sự chú ý là mối quan hệ 14 năm với bạn gái Lê Khanh. Hai người bên nhau nhiều năm, thậm chí vướng tin đã kết hôn và sinh con nhưng họ không lên tiếng xác nhận tình cảm.

Từ cuối năm 2025, cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Sau đó, họ dần cởi mở hơn thông qua những lần đăng ảnh, đi du lịch chung hoặc Lê Khanh xuất hiện trong hậu trường Anh trai “say hi” có Quân A.P tham gia.

Quân A.P và bạn gái trong Running Man. Ảnh: NSX.

Tới gần đây, họ cùng nhau xuất hiện trong Running Man. Đây được xem là động thái xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Khi thấy ê-kíp bí mật tổ chức lễ cưới, Quân A.P bày tỏ sự ngạc nhiên và hạnh phúc: "Em không biết nói gì hơn nữa, em yêu mọi người. Em không thể tin được hôm nay mình lại được tổ chức đám cưới thế này". Trong khi đó, Lê Khanh không giấu được nước mắt. Cô cho biết đây là khoảnh khắc bản thân đã mong đợi từ lâu và cảm thấy may mắn khi được mọi người chuẩn bị cho một ngày đặc biệt.

Tiếp đó, tới tập 5 Ca sĩ mặt nạ, Quân A.P chia sẻ nhiều hơn về mối quan hệ kéo dài 14 năm. Nam ca sĩ tiết lộ cả hai từng trải qua giai đoạn chia tay trước khi tái hợp.

"Tôi phải đi khám phá, mới duy trì tiếp tục mối tình dài như thế. Nếu không, tôi không đủ trải nghiệm để yên vị một chỗ", anh chia sẻ. Quân A.P đồng thời cho biết cả hai đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới.

Việc tham gia liên tục các chương trình giúp cả 2 duy trì độ thảo luận, bàn tán. Lượng theo dõi Quân A.P hay Lê Khanh nhờ thế cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, để duy trì sức hút lâu dài, điều quan trọng với Quân A.P vẫn phải là tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm, tiết mục mới mẻ, ấn tượng hơn, nhất là trong thời điểm nhạc Việt đang ngày càng đa dạng, còn khán giả cũng đặt kỳ vọng cao hơn vào ca sĩ.