Quan Âm Bồ Tát của 'Tây du ký' hiện ra sao

Với khán giả yêu thích bộ phimTây du ký, vai diễn Quan Âm Bồ Tát do nữ nghệ sĩ Tả Đại Phân đảm nhiệm trở thành "tượng đài" bất diệt, khó ai có thể thay thế. Tất cả là nhờ vào dung mạo đoan trang, hiền từ cộng hưởng cùng thần thái điềm tĩnh của người phụ nữ sinh năm 1943 này.

Cả sự nghiệp đóng một vai duy nhất

Sinh ra trong một gia đình có mẹ là nghệ sĩ kịch sân khấu, Tả Đại Phân sớm tiếp xúc với nghệ thuật. Năm 16 tuổi, bà bắt đầu bước lên sân khấu. Chỉ ba năm sau ở tuổi 19, bà có tiếng trong lĩnh vực hý khúc tại quê nhà.

Đầu thập niên 1980, đạo diễn Dương Khiết mời Tả Đại Phân đảm nhận vai Quan Âm Bồ Tát trong phim truyền hình Tây du ký. Theo cố đạo diễn, người vào vai này cần có vẻ đẹp chín chắn, điềm đạm, toát lên phong thái ung dung, chứ không phải dạng trẻ trung, kiều diễm.

Thời điểm quay phim, nữ diễn viên đã 38 tuổi. Song, bà không cần thử vai mà được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vì gương mặt phúc hậu, hiền từ, rất hợp với hình tượng Bồ Tát.

Hình ảnh Quan Âm Bồ Tát do Tả Đại Phân đóng trở thành kinh điển trên màn ảnh.

Nữ diễn viên từng kể rằng khi nhận vai, bà hoàn toàn mơ hồ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau đó, bà đến chùa, quan sát các pho tượng Phật, học cách mỉm cười và nói năng sao cho phù hợp với khí chất của nhân vật. Bà còn tìm đọc sách về Phật giáo và Quan Âm Bồ Tát. Sau thời gian nghiên cứu, bà dần tìm ra hướng thể hiện.

"Khi đóng Tây du ký, tôi không chỉ dùng kỹ thuật diễn xuất, mà còn học cách diễn bằng trái tim", bà chia sẻ.

Thành công của phim giúp Tả Đại Phân nổi đình đám và nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Bà được nhận xét khắc họa hình tượng Quan Âm Bồ Tát sống động, in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ.

U90 khoẻ mạnh, minh mẫn

Sau vai diễn kinh điển, Tả Đại Phân không tham gia thêm bất kỳ bộ phim nào khác vì muốn giữ gìn hình tượng "Bồ Tát" trong lòng khán giả. Bà tiếp tục làm việc tại đoàn kịch tỉnh Hồ Nam một thời gian trước khi giải nghệ và nghỉ hưu.

Tả Đại Phân từng đảm nhận chức Phó chủ tịch hiệp hội kịch Hồ Nam, ủy viên Hội nghị Hiệp thương chính trị Hồ Nam, Phó chủ tịch Hội thanh niên tỉnh Hồ Nam. Theo truyền thông Trung Quốc, bà là nghệ sĩ được kính trọng và có vai trò quan trọng trong Hiệp hội Kịch Hồ Nam.

Sau khi nghỉ hưu, Tả Đại Phân chọn sống bình yên ở thôn quê. Bà ăn chay, chọn sống như một người tu hành trong cuộc sống đời thường.

Rời xa sân khấu nhiều năm, song nữ nghệ sĩ vẫn thỉnh thoảng nhận lời mời tham gia các chương trình truyền hình. Nhan sắc của bà lúc nào cũng tràn đầy sức sống và hồng hào.

Những hình ảnh mới nhất của Tả Đại Phân ở tuổi U90.

Theo thuyền thông Hoa ngữ, Tả Đại Phân hiện sống an yên tại quê nhà. Ở tuổi 83, bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Bà nói chuyện rành rọt, tích cực giao lưu với khán giả.

Dù nghỉ hưu nhưng bà vẫn giữ niềm đam mê mãnh liệt với kịch Hồ Nam. Khi rảnh rỗi, bà thường cùng các diễn viên trẻ tập luyện, dàn dựng vở diễn và truyền lại kinh nghiệm biểu diễn cho hậu bối.