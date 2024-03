‘Quá nhanh, quá nguy hiểm’ đã quá đuối?

Một nghịch lý là dù biết “Fast & Furious” đang ngày càng bị “vắt sữa”, các thượng đế của màn ảnh rộng vẫn không thể ngó lơ loạt phim đầy tính giải trí này.

Sau hơn 2 thập kỷ tung hoành trên màn ảnh rộng, Fast & Furious tới nay đã trở thành thương hiệu hành động đình đám. Nhắc tới Fast & Furious là nhắc tới một trong những nhượng quyền thương mại thành công nhất lịch sử, với tổng doanh thu lên đến hơn 7 tỷ USD , theo The Numbers.

Tới nay, đã có 10 dự án thuộc Main Saga (mạch truyện chính), trải dài từ The Fast and the Furious (2001) cho tới Fast X (2023). Bên cạnh đó là phần spin-off mang tên Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, ra mắt năm 2019. Trung tâm của vũ trụ phim này là các màn đua xe tốc độ kết hợp cảnh hành động kịch tính, qua đó tô đậm thông điệp về gia đình, đồng đội.

“Chẳng ai có thể hình dung được sức hút toàn cầu của nó. Chính chúng tôi cũng không thể tưởng tượng mình sẽ được đi khắp thế giới và phát triển loạt phim này với nội dung xoay quanh gia đình”, ngôi sao Vin Diesel thừa nhận.

Fast & Furious 11 là phần cuối cùng của Main Saga

Trước đó, nhà sản xuất từng không ít lần tuyên bố chấm dứt loạt phim, kết thúc chặng hành trình của một trong số series ăn khách nhất mà họ từng tạo ra. Thế nhưng, thành tích phòng vé cùng khoản lợi nhuận khổng lồ mà loạt phim kiếm được đã khiến hãng trì hoãn quyết định. Phải tới khi nam diễn viên chính lên tiếng xác nhận, khán giả hâm mộ mới biết chắc chắn Fast & Furious sẽ kết thúc sau phần 11.

Cần nhấn mạnh, điều này không đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất sẽ ngưng đầu tư cho vụ trũ điện ảnh “hái ra tiền” như Fast & Furious. Theo đó, phần 11 chỉ khép lại câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Dominic Toretto cùng gia đình anh. Các phần phim sau đó có thể khám phá câu chuyện của các tuyến nhân vật phụ khác.

Louis Leterrier sẽ chỉ đạo Fast & Furious 11, sau phần 10 khởi chiếu vào giữa năm ngoái.

Trước khi phát hành Fast X, Vin Diesel từng úp mở Fast & Furious 11 có thể không phải phần kết thúc như kế hoạch ban đầu. Theo anh, Fast X nhiều khả năng được chia làm 2 phần tách biệt. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra sau thành tích phòng vé không quá ấn tượng của phim.

Dự án do Louis Leterrier đạo diễn kiếm được hơn 700 triệu USD trên toàn cầu, trong đó có khoảng 560 triệu USD từ thị trường quốc tế. Con số doanh thu này thực chất không tệ, thậm chí Fast X còn lọt top phim điện ảnh ăn khách nhất năm 2023. Song, có vẻ như nó không mang lại lợi nhuận, bởi riêng chi phí sản xuất dự án đã lên tới 340 triệu USD .

Một “nguyên tắc chung” đối với các bom tấn Hollywood là phải kiếm được số tiền gấp 2,5 lần ngân sách để sinh lời. Điều này đồng nghĩa với việc Fast X phải thu tối thiểu 850 triệu USD mới được coi là dự án thành công. Tất nhiên, con số 2,5 không chính xác tuyệt đối. Nhưng rõ ràng doanh thu hơn 700 triệu USD của Fast X chưa thể làm hài lòng hãng Universal.

Thời kỳ đỉnh cao của Fast & Furious phải kể tới năm 2015, khi Furious 7 ra mắt và thu về khoản tiền khổng lồ 1,5 tỷ USD . Song kể từ đó, doanh thu các phần tiếp theo đều tụt dốc. Mỗi phần phim trình làng sau Furious 7 đều kiếm được ít tiền hơn phần trước.

Chính vì vậy, không ít kiến cho rằng thương hiệu đình đám này đã trở nên đuối sức, kiệt quệ sau hơn 2 thập kỷ tung hoành trên màn ảnh rộng. Việc nhà sản xuất kết thúc mạch truyện chính, tìm ra hướng đi mới cho loạt phim là quyết định hợp lý tại thời điểm này.

Dẫu vậy, nó cũng gây ra không ít rắc rối.

Chi phí sản xuất Fast X tăng cao do trục trặc trong quá trình ghi hình.

Hồi kết của Fast & Furious

Theo Screen Rant, việc Fast & Furious kết thúc ở phần 11 khiến cho sự xuất hiện của phần ngoại truyện Hobbs & Reyes trở nên khó hiểu, mâu thuẫn với các tuyến truyện trước đó.

Cụ thể, khi dự án này được công bố, Hobbs & Reyes được cho là sẽ diễn ra giữa Fast X và Fast & Furious 11. Song, Fast & Furious 11 theo tiết lộ sẽ ra mắt vào giữa năm 2025. Trong khi hiện tại, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hobbs & Reyes đã được sản xuất và chuẩn bị phát hành.

Với việc Fast X không có phần 2, rất có thể một nhân vật phản diện mới sẽ được đưa vào thay thế Reyes (Jason Momoa). Điều này có lợi cho hồi kết của mạch truyện chính, nhưng khiến cho dự án ngoại truyện trở nên lạc lõng và mâu thuẫn. Bởi lẽ, màn tái xuất của một số nhân vật trong hồi kết phần 10 trở nên dư thừa, ví như Luke Hobbs (Dwayne Johnson) hay Gisele Yashar (Gal Gadot).

Điều này dẫn đến câu hỏi liệu Fast & Furious 11 có thực sự kết thúc câu chuyện hay rẽ sang hướng mới? “Giả sử Hobbs & Reyes không ra mắt trước phần cuối như kế hoạch ban đầu, sẽ thật kỳ quặc khi Fast & Furious 11 kết thúc câu chuyện và chỉ để nhân vật của Dwayne Johnson phiêu lưu một mình ngay sau đó”, cây bút Padraig Cotter của tờ Screen Rant nhận xét.

Fast & Furious đưa nhiều gương mặt lên hàng ngũ siêu sao tại Hollywood.

Bên cạnh thắc mắc về phần ngoại truyện, việc nội dung Fast & Furious 11 phát triển ra sao cũng khiến khán giả chú ý. Sau một hành trình dài, cái kết mà nhà sản xuất dành cho “thương hiệu tỷ đô” của mình rất được mong đợi.

Bên cạnh những cảnh hành động nguy hiểm đến nghẹt thở vốn là “đặc sản” của Fast & Furious, phần 11 còn chịu áp lực khi phải mang đến hồi kết viên mãn cho từng nhân vật chính, bao gồm cả Brian O'Conner của cố diễn viên Paul Walker.

Trong vũ trụ điện ảnh này, giải trí luôn là yếu tố được đề cao. Thậm chí, từng có nhiều chuyên gia cho rằng Fast & Furious quá chú trọng giải trí mà quên đi việc cải thiện kịch bản. Những phần phim gần đây nhận nhiều phản hồi trái chiều về những tình tiết vô lý, phi thực tế.

Tờ Independent từng nhận xét kịch bản phim ngày càng trở nên điên rồ khi "viết lại định luật vạn vật hấp dẫn lẫn sinh lý học". Cũng không ít tờ báo khác nhận xét phim xô đổ mọi giới hạn mà con người hay một chiếc xe hơi có thể làm được.

Ngoài ra, các nhà phê bình cũng chỉ ra điểm yếu chí mạng của series này là sự hời hợt trong cách xây dựng câu chuyện, cho đến phát triển tâm lý, tính cách của hệ thống nhân vật. Dù biên kịch đã cố gắng “lấp liếm” bằng cách phát triển thông điệp tình cảm gia đình, bạn bè, điều đó không khiến cho nội dung phim trở nên chặt chẽ, hấp dẫn hơn là bao.

Song, một nghịch lý là dù biết Fast & Furious đang ngày càng bị “vắt sữa” (cụm từ ám chỉ nhà phát triển lợi dụng một thương hiệu thành công để tạo ra các bản hậu truyện, ngoại truyện... chỉ nhằm mục đích tạo lợi nhuận, không quan tâm chất lượng), các thượng đế của màn ảnh rộng vẫn không thể “ngó lơ” loạt phim đầy tính giải trí này.

Bởi vậy mà tới nay, Fast & Furious vẫn có cho mình chỗ đứng nhất định sau chặng hành trình dài hơn hai thập kỷ.