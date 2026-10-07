PVcomBank phát huy sức mạnh văn hóa trên hành trình 13 năm phát triển

Trong 13 năm xây dựng và phát triển, PVcomBank từng bước củng cố vị thế trên thị trường tài chính - ngân hàng, kiên trì xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm.

Từ sự gắn kết giữa các thế hệ, tinh thần đồng hành trong giai đoạn khó khăn đến khát vọng đổi mới trong thời kỳ chuyển đổi số, văn hóa đang trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh và khả năng bứt phá của PVcomBank.

Gắn kết đội ngũ từ giá trị chung

Được tổ chức thường niên nhân dịp kỷ niệm ngày ra mắt thương hiệu 1/10, Ngày hội Văn hóa PVcomBank trở thành hoạt động ý nghĩa trong đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên. Đây là dịp để thành viên gặp gỡ, chia sẻ niềm tự hào về thành quả đạt được, đồng thời ghi nhận đóng góp của các thế hệ đồng hành cùng ngân hàng.

CBNV PVcomBank trong sắc áo vàng, cùng lan tỏa tinh thần gắn kết tại Ngày hội Văn hóa 2026.

Năm 2026, với chủ đề “Hành trình tự hào”, Ngày hội Văn hóa diễn ra tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Ninh Bình, Quy Nhơn (Gia Lai), Vũng Tàu (TP.HCM) và Cần Thơ. Hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, thể thao, diễu hành và vinh danh cán bộ thâm niên tạo nên không gian kết nối trên toàn hệ thống, nơi bản sắc của từng địa phương được thể hiện trong tinh thần chung của PVcomBank.

Sự gắn kết được thể hiện qua hình ảnh gần gũi: Sắc áo vàng tại điểm cầu, sự hào hứng trong hoạt động tập thể và khoảnh khắc được CBNV chia sẻ trên mạng xã hội. Khi mỗi thành viên chủ động tham gia và kể câu chuyện của mình, niềm tự hào về nơi làm việc cũng được lan tỏa tự nhiên, góp phần đưa hình ảnh thương hiệu đến gần hơn với cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVcomBank, chia sẻ niềm tự hào về hành trình phát triển của ngân hàng tại Ngày hội Văn hóa 2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVcomBank, chia sẻ: “Chúng ta đã đi qua khó khăn tưởng như không thể qua được, làm điều tưởng như không thể làm được. Đó chính là niềm tự hào về hành trình đã đi qua, cũng như tương lai chúng ta sẽ cùng bước tới”.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong cách PVcomBank trân trọng người đã gắn bó và đóng góp cho ngân hàng. Tại Ngày hội Văn hóa 2026, gần 700 CBNV trên toàn quốc được vinh danh tại “Đại lộ tự hào” ở mốc thâm niên từ 5 năm trở lên. Mỗi dấu mốc ghi nhận một chặng đường cống hiến, đồng thời thể hiện sự tiếp nối về kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm giữa các thế hệ.

Cũng trong dịp này, gần 6.000 CBNV trên toàn hệ thống nhận bộ quà tặng đặc biệt từ ngân hàng. Hoạt động tri ân gửi gắm sự trân trọng đối với đóng góp của mỗi thành viên, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ tiếp tục đồng hành trong chặng đường phát triển mới.

Bộ quà tặng PVcomBank dành tặng CBNV, gửi gắm lời tri ân nhân dịp kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu.

Từ hoạt động gặp gỡ, giao lưu đến việc ghi nhận cống hiến, Ngày hội Văn hóa góp phần nuôi dưỡng sự gắn bó giữa người lao động với tổ chức. Giá trị được chia sẻ và bồi đắp qua từng năm cũng tạo nền tảng để thành viên thấu hiểu, phối hợp và hướng đến mục tiêu chung trong công việc.

Khi văn hóa trở thành nguồn lực cho tăng trưởng

Trong một tổ chức tài chính - ngân hàng đang chuyển mình mạnh mẽ, văn hóa doanh nghiệp không chỉ tạo nên gắn kết về tinh thần. Quan trọng hơn, đó còn là nền tảng để xây dựng sự đồng thuận, nâng cao năng lực thực thi và tạo động lực để mỗi thành viên chủ động thích ứng với thay đổi của thị trường.

Tại PVcomBank, giá trị ấy được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với chiến lược phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Khi ngân hàng triển khai đồng thời nhiều dự án, thay đổi mô hình vận hành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sự phối hợp giữa các đơn vị và khả năng thích ứng của đội ngũ trở thành yếu tố quan trọng biến chiến lược thành kết quả thực tế.

Kết quả kinh doanh đạt được trong thời gian qua phần nào cho thấy năng lực đó. Theo báo cáo được công bố tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, kết thúc năm tài chính 2025, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 1.700 tỷ đồng ; tổng tài sản đạt 263.457 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm.

Cùng kết quả kinh doanh, chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trọng tâm phát triển của ngân hàng. PVcomBank hoàn thành nâng cấp toàn diện 2 nền tảng ngân hàng số chủ lực là PVConnect dành cho khách hàng cá nhân và PVConnect Biz dành cho khách hàng doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực phục vụ khách hàng và mở rộng hệ sinh thái tiện ích số.

Đằng sau con số về tài chính, công nghệ hay quy mô tài sản là quá trình thay đổi về con người và phương thức làm việc. Nếu kết quả kinh doanh là dấu mốc có thể đo đếm, văn hóa là nền tảng tạo nên sức bền cho hành trình ấy. Từ mạch nguồn được nuôi dưỡng qua thế hệ, đến nay đội ngũ CBNV ngân hàng đang viết tiếp hành trình mới, bồi đắp thêm nét đẹp văn hóa PVcomBank. Chính văn hóa đã trở thành sức mạnh mềm để cả đội ngũ cùng nhau tiến về phía trước.