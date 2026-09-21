PVcomBank ra mắt bộ thẻ tín dụng mới, đa dạng lựa chọn cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa ra mắt 4 dòng thẻ tín dụng PVcomBank Basic, PVcomBank Cashback, PVcomBank HealthPlus và PVcomBank EduPlus.

Bộ thẻ mang đến lựa chọn phù hợp nhu cầu chi tiêu hàng ngày, đồng thời bổ sung quyền lợi chuyên biệt dành cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Việc ra mắt đồng thời 4 dòng thẻ mới đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện danh mục sản phẩm thẻ tín dụng của PVcomBank. Các sản phẩm này được ngân hàng xây dựng dựa trên định hướng đa dạng hóa lựa chọn dành cho người dùng và thiết kế quyền lợi phù hợp đặc thù của từng nhóm nghề nghiệp.

Với PVcomBank Basic và PVcomBank Cashback, khách hàng có thể lựa chọn dòng thẻ phù hợp thói quen chi tiêu cũng như mục tiêu tài chính cá nhân. Cụ thể, PVcomBank Basic hướng đến khách hàng ưu tiên sự đơn giản, thuận tiện trong thanh toán, nổi bật với chính sách miễn phí thường niên trọn đời. Sản phẩm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sử dụng thẻ, đồng thời chủ động hơn trong việc cân đối nguồn tài chính cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày.

Trong khi đó, PVcomBank Cashback được thiết kế cho nhóm khách hàng đề cao lợi ích thiết thực từ khoản chi tiêu. Chủ thẻ được hoàn tiền đến 10% khi thanh toán dịch vụ thuộc nhóm hóa đơn tiện ích, bảo hiểm và giáo dục với mức hoàn tối đa 600.000 đồng/kỳ sao kê.

Bên cạnh dòng thẻ dành cho nhu cầu chi tiêu phổ thông, PVcomBank còn phát triển 2 sản phẩm chuyên biệt theo đặc thù nghề nghiệp gồm PVcomBank HealthPlus dành cho cán bộ nhân viên lĩnh vực y tế và PVcomBank EduPlus dành cho cán bộ nhân viên lĩnh vực giáo dục. Theo đó, thẻ PVcomBank HealthPlus ưu đãi hoàn tiền 10% cho giao dịch thuộc nhóm hóa đơn tiện ích, bảo hiểm và giáo dục; trong khi thẻ PVcomBank EduPlus cũng áp dụng mức hoàn tương tự với hóa đơn tiện ích, bảo hiểm và y tế. Mức hoàn tối đa của mỗi dòng thẻ lên đến 1 triệu đồng/kỳ sao kê.

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực ưu đãi riêng, cả 3 dòng thẻ PVcomBank Cashback, PVcomBank HealthPlus và PVcomBank EduPlus đều được xây dựng theo cơ chế hoàn tiền đa tầng, giúp mở rộng quyền lợi trên nhiều nhu cầu chi tiêu. Ngoài mức hoàn 10% tại nhóm ngành ưu tiên, chủ thẻ còn được hoàn 3% khi chi tiêu tại siêu thị và 0,1% với giao dịch chi tiêu khác. Qua đó, PVcomBank hướng đến mục tiêu đưa ưu đãi hoàn tiền trở thành lợi ích xuyên suốt trong hành trình chi tiêu của khách hàng, từ nhu cầu thiết yếu đến khoản chi tiêu thường nhật.

Đại diện PVcomBank chia sẻ: “Các dòng thẻ tín dụng mới của PVcomBank được thiết kế dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng, từ việc chi tiêu hàng ngày, tối ưu giá trị hoàn tiền đến quyền lợi gắn với đặc thù nghề nghiệp. PVcomBank mong muốn mỗi khách hàng đều có thể tìm thấy lựa chọn phù hợp cách chi tiêu và kế hoạch tài chính cá nhân, qua đó nhận nhiều giá trị thiết thực hơn trong suốt quá trình sử dụng thẻ”.

Loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng PVcomBank.

Bên cạnh sự kiện ra mắt bộ thẻ tín dụng mới, PVcomBank cũng triển khai chương trình ưu đãi với tổng giá trị quà tặng gần 300 triệu đồng dành cho khách hàng mở mới, kích hoạt và thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng. Theo đó, từ 15/9 đến hết 14/12, khách hàng mở mới và kích hoạt thành công một trong 4 dòng thẻ tín dụng mới được tặng mã ưu đãi BE giảm đến 30%, tối đa 50.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng thực hiện tối thiểu 2 giao dịch với tổng giá trị chi tiêu từ 1 triệu đồng trong tháng phát hành thẻ còn được hoàn tiền theo thể lệ của chương trình. Mức hoàn tiền tối đa là 200.000 đồng với thẻ PVcomBank Basic và PVcomBank Cashback; hoặc lên đến 300.000 đồng với thẻ PVcomBank HealthPlus và PVcomBank EduPlus.

Chương trình ưu đãi giúp khách hàng nhận thêm giá trị ngay từ trải nghiệm đầu tiên, đồng thời khuyến khích người dùng sử dụng thẻ tín dụng trong hoạt động chi tiêu và thanh toán hàng ngày.

Thông qua việc ra mắt dòng sản phẩm thẻ mới, PVcomBank tiếp tục mở rộng danh mục thẻ tín dụng theo định hướng đa dạng hóa trải nghiệm người dùng, linh hoạt và gắn với nhu cầu thực tế của khách hàng. Trong thời gian tới, ngân hàng tiếp tục phát triển thêm một số dòng sản phẩm thẻ linh hoạt dành cho phân khúc khách hàng đặc thù, góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, khẳng định vai trò đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tận hưởng cuộc sống chủ động, hiện đại.