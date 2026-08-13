Dấu mốc UPCoM và bước chuyển sang giai đoạn tăng tốc mới của PVcomBank

PVcomBank bước vào giai đoạn phát triển mới khi chuyển biến tích cực ngày càng được phản ánh rõ nét qua hiệu quả kinh doanh, chất lượng tài sản và quy mô hoạt động.

Ngày 12/8, 900 triệu cổ phiếu PCB của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức giao dịch trên UPCoM. Dấu mốc này đưa cổ phiếu ngân hàng lên thị trường giao dịch tập trung, mở rộng khả năng tiếp cận với cộng đồng nhà đầu tư.

Tăng tốc sau năm bản lề

Trên nền tảng tích lũy, năm 2025 đánh dấu chuyển biến rõ nét trong hoạt động kinh doanh của PVcomBank. Ngân hàng chủ động điều hành, tăng cường quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của PVcomBank đạt gần 1.704 tỷ đồng , tăng hơn 12 lần so với năm trước. Quy mô tổng tài sản và dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm cuối năm 2025 cũng đạt mức cao nhất so với các năm trước.

Kết quả kinh doanh tích cực tạo nền tảng để PVcomBank bước vào giai đoạn phát triển mới.

Huy động vốn cũng ghi nhận kết quả tích cực, với tổng nguồn huy động từ tổ chức và cá nhân đạt 225.705 tỷ đồng . Giai đoạn 2021-2025, tiền gửi từ nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn tăng hơn 26%.

Đà cải thiện được duy trì trong nửa đầu năm 2026, với sự chuyển biến đồng thời ở nhiều trụ cột kinh doanh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế PVcomBank đạt 1.023 tỷ đồng , tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 2.717 tỷ đồng , tăng 59,1%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 76%, trong khi hoạt động đầu tư chứng khoán ghi nhận lãi thuần gần 175,7 tỷ đồng , gần gấp đôi so với cùng kỳ. Cùng với hiệu quả kinh doanh, chất lượng tín dụng cũng có chuyển biến đáng kể.

Tại thời điểm kết thúc quý II/2026, tổng tài sản của PVcomBank đạt hơn 278.400 tỷ đồng , tăng gần 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 162.000 tỷ đồng . Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,83%, mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Ở lĩnh vực nguồn vốn, tổng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt hơn 225.400 tỷ đồng . Tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục tăng, góp phần cải thiện cơ cấu huy động và hỗ trợ tối ưu chi phí vốn.

Chuyển đổi toàn diện, mở rộng hệ sinh thái đối tác

Động lực phía sau kết quả kinh doanh năm 2025 còn đến từ quá trình cải thiện năng lực vận hành và số hóa, với dự án hợp tác cùng Boston Consulting Group (BCG) nhằm xây dựng định hướng kinh doanh giai đoạn 2025-2030.

Việc đưa tiêu chuẩn và tư duy quản trị của BCG vào làm trung tâm trong dự án “Xây dựng định hướng kinh doanh giai đoạn 2025-2030” giúp PVcomBank tối ưu hóa bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả hơn.

PVcomBank mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính thông qua kênh phát triển đối tác.

Trong quá trình chuyển đổi này, PVcomBank mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ thông qua kênh phát triển đối tác ở nhiều lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, điện lực, viễn thông, hàng không, công nghệ, bảo hiểm. Điều này tạo nền tảng quan trọng để ngân hàng tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thêm nguồn lực cho chặng đường phía trước

PVcomBank đưa 900 triệu cổ phiếu PCB vào giao dịch trên UPCoM trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước chuyển biến đáng chú ý. FTSE Russell đã xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, chính thức có hiệu lực từ tháng 9. Đây được kỳ vọng là yếu tố góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với nhà đầu tư quốc tế.

Cổ phiếu PCB chính thức giao dịch trên UPCoM là bước chuyển quan trọng để PVcomBank mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn.

Đối với PVcomBank, việc cổ phiếu PCB giao dịch trên UPCoM mở ra kênh kết nối mới với thị trường và cộng đồng nhà đầu tư. Thông qua cơ chế giao dịch tập trung, nhà đầu tư có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, theo dõi hoạt động và đánh giá ngân hàng trên cơ sở thông tin được công bố. Đây cũng là cơ sở để PVcomBank tiếp tục hoàn thiện hoạt động công bố thông tin, nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực quản trị.

Dấu mốc UPCoM cũng diễn ra trong thời điểm PVcomBank chuẩn bị bổ sung nguồn lực tài chính. Ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Kết quả tích cực trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, cùng kế hoạch tăng vốn và việc đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM tạo thêm điều kiện thuận lợi để PVcomBank bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Từ dấu mốc này, ngân hàng hướng đến khai thác hiệu quả hơn nguồn lực, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn, nâng cao năng lực quản trị.