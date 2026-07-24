PVcomBank và Visa triển khai giải pháp chuyển tiền qua Visa Direct

PVcomBank hợp tác Visa triển khai Visa Direct, mở rộng giải pháp chuyển tiền quốc tế và hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng.

Ngày 23/7, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp chuyển tiền qua Visa Direct.

Sự kiện hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu mở rộng hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm chuyển tiền quốc tế cho khách hàng.

PVcomBank và Visa ký kết hợp tác triển khai giải pháp chuyển tiền quốc tế qua Visa Direct.

Visa đang thực hiện xử lý giao dịch thanh toán tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ kết nối hàng nghìn tổ chức tài chính, hàng trăm triệu điểm chấp nhận thanh toán, Visa còn cung cấp giải pháp thanh toán điện tử và phòng chống gian lận.

Sở hữu năng lực công nghệ hiện đại, kinh nghiệm triển khai giải pháp thanh toán quốc tế đa dạng bên cạnh mạng lưới đối tác rộng khắp toàn cầu, Visa hiện là đối tác chiến lược của nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển sản phẩm thẻ, thương mại điện tử cũng như giải pháp chuyển tiền xuyên biên giới.

Visa Direct là nền tảng chuyển tiền theo thời gian thực của Visa, hỗ trợ nhiều mô hình chuyển tiền như Me-to-Me (chuyển tiền giữa các tài khoản của cùng một chủ sở hữu), P2P (Person-to-Person), B2C (Business-to-Consumer), B2B (Business-to-Business)… và một số hình thức giải ngân khác thông qua mạng lưới kết nối Visa trên toàn cầu.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác Visa, PVcomBank lựa chọn nền tảng Visa Direct để triển khai tính năng chuyển tiền Me-to-Me xuyên biên giới. Tính năng này cho phép chủ thẻ ghi nợ Visa do ngân hàng nước ngoài phát hành chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản thanh toán mở tại PVcomBank, đáp ứng nhu cầu nạp tiền, thanh toán và quản lý tài chính của khách hàng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Ngoài ra, nền tảng Visa Direct cũng tạo điều kiện thuận lợi để PVcomBank từng bước phát triển thêm một số dịch vụ chuyển tiền quốc tế và nhận tiền quốc tế vào tài khoản, cũng như sản phẩm thanh toán xuyên biên giới… Từ đó, ngân hàng có thể mở rộng hệ sinh thái thanh toán - phù hợp định hướng phát triển sản phẩm thanh toán quốc tế đa dạng của ngân hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng toàn diện.

Sự kiện hợp tác khẳng định mối quan hệ chiến lược giữa PVcomBank và Visa, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác cho cả hai bên trong giai đoạn sắp tới ở một số lĩnh vực như thanh toán số, ngân hàng số, thanh toán quốc tế… Bên cạnh đó, PVcomBank và Visa cũng chủ động nghiên cứu, phối hợp thực hiện hoạt động truyền thông, quảng bá nhằm lan tỏa hình ảnh thương hiệu của hai đơn vị.

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank - cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số hiện hữu ở mọi lĩnh vực của đời sống, thanh toán không dùng tiền mặt dần trở thành thói quen và nhu cầu thiết yếu của mọi người, bao gồm cả lĩnh vực thanh toán quốc tế. Thay vì chỉ mang đến sản phẩm, dịch vụ tài chính, PVcomBank luôn nỗ lực để cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng.

"Với sự đồng hành của Visa trong việc triển khai giải pháp chuyển tiền quốc tế qua nền tảng Visa Direct, chúng tôi tự tin mở rộng hệ sinh thái thanh toán trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bằng sản phẩm thanh toán và chuyển tiền quốc tế chất lượng", ông Nguyễn Đình Lâm khẳng định.

Triển khai giải pháp chuyển tiền qua Visa Direct được kỳ vọng giúp PVcomBank mở rộng hệ sinh thái thanh toán.

Nghiên cứu của Visa về xu hướng thanh toán và du lịch tại Việt Nam trong năm 2026 cho thấy người dùng ngày càng kỳ vọng các giải pháp thanh toán có thể sử dụng thuận tiện ở nhiều bối cảnh, bao gồm trong nước, trực tuyến và nước ngoài, đồng thời hỗ trợ quản lý chi tiêu theo thời gian thực. Xu hướng này cũng cho thấy nhu cầu ngày càng gia tăng đối với giải pháp thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới đơn giản, dễ tiếp cận và tin cậy.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Quốc gia của Visa tại Việt Nam và Lào - chia sẻ: "Khi nhu cầu học tập, làm việc, du lịch và kinh doanh giữa Việt Nam và thị trường quốc tế gia tăng, khách hàng cũng kỳ vọng giao dịch tài chính xuyên biên giới có thể thực hiện nhanh chóng như giao dịch trong nước hàng ngày. Thông qua việc hợp tác PVcomBank, Visa mong muốn góp phần mang đến lựa chọn chuyển tiền, thanh toán liền mạch và hiệu quả, giúp khách hàng quản lý dòng tiền linh hoạt hơn và an tâm hơn khi thực hiện nhu cầu tài chính cá nhân trên phạm vi quốc tế".

Việc triển khai giải pháp chuyển tiền quốc tế qua Visa Direct mang ý nghĩa quan trọng đối với PVcomBank trong chiến lược định hình và phát triển hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới, khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường tài chính, đồng thời góp phần thúc đẩy thói quen không dùng tiền mặt của người dân, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu giao dịch nội địa và quốc tế của khách hàng.