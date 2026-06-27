Vượt kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh, PVcomBank đề ra trụ cột năm 2026

Ngày 27/6 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Đại hội thông qua tất cả nội dung quan trọng với định hướng đổi mới toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình ngân hàng linh hoạt - lấy khách hàng làm kim chỉ nam.

Vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh 2025

Trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng biến động, PVcomBank duy trì định hướng tăng trưởng gắn với quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Với sự chủ động trong điều hành, linh hoạt trong triển khai kinh doanh và nỗ lực đồng bộ trên toàn hệ thống, ngân hàng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông giao năm 2025. Theo đó, doanh thu hợp nhất đạt 154% kế hoạch, riêng doanh thu của ngân hàng mẹ hoàn thành 151% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.704 tỷ đồng .

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông PVcomBank 2026.

Cùng với kết quả tích cực, quy mô hoạt động của PVcomBank cũng mở rộng với chất lượng tài sản được cải thiện. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 263.457 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm. Quy mô dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 151.650 tỷ đồng , tăng mạnh so với năm 2024. Trong năm, ngân hàng cũng chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh bán chéo sản phẩm để mang về doanh thu 311 tỷ đồng ở mảng dịch vụ.

Ông Đặng Thế Hiển, Phó tổng giám đốc PVcomBank, báo cáo kết quả kinh doanh 2025 và kế hoạch 2026.

Về nguồn vốn, tổng huy động từ tổ chức và cá nhân đạt 225.705 tỷ đồng . Mảng huy động ghi nhận sự bứt phá khi lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng 46% so với năm trước.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tập trung công tác quản trị và kiểm soát rủi ro gắn với mục tiêu tái cơ cấu và phát triển bền vững. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được duy trì theo quy định, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%. Các giải pháp xử lý, thu hồi nợ được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định và bền vững. Song hành cùng hoạt động kinh doanh, năm 2025, PVcomBank cũng triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng.

Chuyển đổi số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Xác định chuyển đổi số là động lực nền tảng cho tăng trưởng kinh doanh và là trụ cột đối với lộ trình hiện đại hóa giai đoạn 2025-2030, PVcomBank triển khai nhiều dự án công nghệ then chốt, đồng thời từng bước hoàn thiện định hướng chiến lược cho quá trình chuyển đổi.

Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVcomBank, khẳng định mục tiêu phát triển bền vững dựa trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện.

Song song với hoàn thiện định hướng chuyển đổi, PVcomBank đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua hệ thống AI Chatbot, chuyển dịch các giao dịch phi tài chính sang kênh chăm sóc 24/7 và nâng cấp nền tảng Ngân hàng số PVConnect.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính, nền tảng PVConnect Biz đa dạng hóa các dịch vụ số như cập nhật thông tin trực tuyến, xác nhận số dư, xác nhận tiền gửi điện tử có chữ ký số, chuyển tiền quốc tế và chuyển tiền theo lô. Cùng với việc phát triển sản phẩm trực tuyến, hạ tầng công nghệ tại quầy cũng được ngân hàng đầu tư nâng cấp. Việc hoàn thiện quy trình định danh điện tử (eKYC) cho doanh nghiệp theo quy định mới, kết hợp cùng hệ thống sinh trắc học và chữ ký số giúp tự động hóa quy trình và mở rộng khả năng kết nối hệ sinh thái.

Đặc biệt, năng lực vận hành nội bộ và tốc độ số hóa của PVcomBank trong năm qua được cải thiện nhờ dự án hợp tác chiến lược cùng tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) - hướng tới xây dựng lộ trình cụ thể và mô hình chuyển đổi phù hợp cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Kiên định lộ trình tái cơ cấu và mục tiêu năm 2026

Với định hướng xuyên suốt “Củng cố hoạt động an toàn, hiệu quả - Tăng tốc chuyển đổi, tạo dựng giá trị bền vững”, PVcomBank xác định năm 2026 là giai đoạn bản lề quan trọng trong bối cảnh ngành ngân hàng có thể đối mặt với nhiều biến động từ thị trường. Kế thừa nền tảng vững chắc, năm nay, PVcomBank sẽ triển khai lộ trình tái cơ cấu được phê duyệt, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và bảo đảm nền tảng hoạt động ổn định, an toàn và bền vững.

Ông Cao Hoài Dương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đại diện Lãnh đạo PetroVietnam, khẳng định tiếp tục đồng hành và hỗ trợ tốt nhất cho PVcomBank trên hành trình phát triển bền vững.

Trong giai đoạn tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu, PVcomBank chủ động ưu tiên tối đa nguồn lực cho công tác xử lý nợ xấu, đẩy mạnh trích lập dự phòng và củng cố toàn diện nền tảng tài chính dưới sự tư vấn chiến lược của BCG. Định hướng này sẽ là cơ sở đảm bảo nền tảng hoạt động ổn định, an toàn cao nhất cho ngân hàng, đồng thời tạo dư địa cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.