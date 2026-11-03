PV GAS và EVNGENCO3 bàn giải pháp bảo đảm khí và LNG cho sản xuất điện

Hai bên đã đi tới thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng để tăng cường hợp tác cũng như đảm bảo nguồn cung cho sản xuất điện thời gian tới.

Mới đây, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã tổ chức làm việc về việc đảm bảo nguồn cung khí và LNG cho sản xuất điện.

Trong hơn 30 năm hợp tác, từ năm 1995 đến nay, PV GAS đã cung cấp cho các nhà máy điện Phú Mỹ thuộc EVNGENCO3 và nhà máy điện Bà Rịa tổng cộng khoảng 76,6 tỷ Sm3 khí, tương đương sản lượng điện khoảng 398 tỷ kWh, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về việc duy trì nguồn cung khí, từng bước chuyển đổi sang LNG phục vụ sản xuất điện phù hợp với mục tiêu Quy hoạch điện VIII.

Lãnh đạo PV GAS cho biết đối với khí nội địa, PV GAS đang đẩy nhanh việc bổ sung các nguồn khí mới, phối hợp với các chủ mỏ tối ưu hóa công tác bảo dưỡng sửa chữa và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm duy trì nguồn cung.

Đối với LNG, trong bối cảnh nguồn khí trong nước suy giảm, PV GAS đã nâng khả năng tái hóa tại Kho cảng LNG Thị Vải lên 9,5 triệu Sm3/ngày, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung LNG tái hóa dài hạn, hướng tới tối ưu hóa chi phí sản xuất điện.

Ông Dương Trí Hội - Tổng giám đốc PV GAS phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo EVNGENCO3 đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa hai tổng công ty và thống nhất với các giải pháp cung cấp khí nội địa, LNG do PV GAS đề xuất.

Trên cơ sở trao đổi, hai bên thống nhất các phương án cung cấp khí nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất điện năm 2027 và trong dài hạn, góp phần thực hiện kế hoạch phát điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 phát biểu tại buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai tổng công ty khẳng định cam kết duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.