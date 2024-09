PV GAS khẩn trương chuẩn bị vận chuyển LNG từ Nam ra Bắc

Hiện tại, PV GAS đang khẩn trương chuẩn bị cho một sự kiện nổi bật trong tháng 9: Triển khai vận chuyển LNG tồn trữ trong các ISO Tank bằng đường sắt, mang nguồn năng lượng xanh đến mọi vùng miền đất nước trên toàn tuyến Nam - Bắc.

Đây là phương án kinh doanh mang tính đột phá của PV GAS, giải quyết bài toán cung ứng năng lượng cho thị trường phía Bắc và minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Tổng công ty trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị năng lượng hoàn chỉnh.

LNG ISO Tank là loại bồn chứa được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO (International Organization for Standardization - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) để tồn trữ khí tự nhiên đã được làm lạnh tại -162°C để chuyển sang thể lỏng (Liquefied Natural Gas - LNG), thuận tiện cho vận chuyển.

Được trang bị hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng LNG từ hệ thống cảng nhập, kho chứa, đường ống, trạm xuất, Kho cảng LNG trung tâm tại Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) của PV GAS đã phát huy công năng, hiệu quả khai thác khi lần lượt xuất hàng an toàn, đúng tiến độ những chuyến xe bồn chở LNG bằng ISO Tank cung cấp cho thị trường miền Nam và các tỉnh Nam Trung Bộ từ tháng 3.

Đứng trước nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao của các trung tâm kinh tế, công nghiệp trên toàn quốc, đặc biệt là phía Bắc, và với hiện trạng cơ sở hạ tầng LNG tại các khu vực này cần thêm thời gian để phát triển và hoàn chỉnh, bài toán cung cấp LNG đến các thị trường ở xa trung tâm đầu mối nhập khẩu (LNG Hub) là một thách thức rất lớn đối với PV GAS.

Mô hình kinh doanh năng lượng tích hợp của PV GAS ra đời với bộ sản phẩm năng lượng hoàn chỉnh, cùng phương án vận chuyển đa phương thức là giải pháp đột phá, toàn diện để nhanh chóng mang nguồn năng lượng xanh đến mọi miền đất nước với chi phí tối ưu.

Tiếp nối mạnh mẽ chuỗi cung ứng LNG đến toàn quốc, các ISO Tank được nạp LNG tại Kho cảng LNG trung tâm Thị Vải sẽ được vận chuyển bằng đường bộ tới ga đường sắt quy định để chuẩn bị khởi hành chuyến tàu vận chuyển LNG Nam - Bắc đầu tiên trong tháng 9.

Để đạt đến sự kiện nâng cao năng lực logistics này, PV GAS đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và các đơn vị liên quan tích cực nghiên cứu, hoàn thiện phương án vận chuyển LNG đi đến các địa phương trên cả nước bằng hệ thống đường sắt kết hợp đường bộ; bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, các điều kiện vận chuyển khí LNG.

Chuyến tàu vận chuyển LNG Nam - Bắc đầu tiên của PV GAS là kết quả minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng linh hoạt của Tổng công ty trong kỷ nguyên năng lượng mới.

Quyết tâm triển khai thành công mô hình kinh doanh năng lượng tích hợp và nỗ lực hoàn chỉnh chuỗi giá trị năng lượng, PV GAS không những khẳng định năng lực, thương hiệu PV GAS trong lĩnh vực LNG tại Việt Nam, mà còn thể hiện vai trò đơn vị tiên phong trong định hướng trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

