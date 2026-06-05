PV GAS hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Đông Nam Á

Các thỏa thuận hợp tác chiến lược tạo nền tảng tăng cường kết nối chuỗi cung ứng LNG, LPG, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.

Nhân chuyến thăm 3 nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27/5 đến 1/6, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT Public Company Limited - PTT) của Thái Lan và Tập đoàn PETRON (Petron Corporation - PETRON) của Philippines.

Tăng cường kết nối với doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Thái Lan

Cụ thể, chiều 28/5, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan 2026 diễn ra ở Bangkok dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, PV GAS và PTT đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mở rộng quan hệ trong lĩnh vực LPG, LNG và khí thiên nhiên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình và Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Phúc Tuệ chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS và PTT.

PTT là tập đoàn năng lượng quốc gia hàng đầu Thái Lan, vận hành chuỗi giá trị dầu khí tích hợp từ thượng nguồn đến hạ nguồn, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong hệ thống khí và LNG của quốc gia này. Với quy mô hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ khai thác, vận chuyển khí, LNG, lọc hóa dầu đến năng lượng mới, PTT được xem là một trong những doanh nghiệp năng lượng có ảnh hưởng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin thị trường và cùng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực LPG, LNG và khí thiên nhiên tại Việt Nam và Thái Lan. Các nội dung hợp tác bao gồm cung cấp LPG và LNG thông qua các hợp đồng giao ngay, hợp đồng dài hạn, cơ chế hỗ trợ nguồn cung khẩn cấp, hợp tác mua chung và phối hợp vận chuyển hàng hóa nhằm tối ưu hiệu quả logistics.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao các thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó có PV GAS và PTT.

Bên cạnh hoạt động thương mại, PV GAS và PTT cũng hướng tới hợp tác trong vận hành, bảo dưỡng và phát triển cơ sở hạ tầng LNG, chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro năng lượng, các công cụ phòng ngừa biến động giá và tối ưu hóa hoạt động thương mại đối với các sản phẩm khí.

Việc thiết lập khuôn khổ hợp tác với PTT mở ra cơ hội để PV GAS tiếp cận sâu hơn với hệ sinh thái LNG và khí thiên nhiên phát triển của Thái Lan, đồng thời tăng cường khả năng kết nối nguồn cung trong khu vực, hỗ trợ chiến lược phát triển thị trường LNG và khí tự nhiên của PV GAS trong giai đoạn tới.

Mở rộng hợp tác LPG với doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Philippines

Chiều 1/6, trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Philippines 2026 diễn ra ở Manila, PV GAS và PETRON đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các cơ hội thương mại trong lĩnh vực LPG.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác PV GAS và đại diện lãnh đạo PETRON chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

PETRON hiện là doanh nghiệp năng lượng hạ nguồn lớn nhất Philippines, giữ vị trí dẫn đầu thị trường xăng dầu và LPG, đồng thời sở hữu hệ thống hạ tầng quy mô lớn gồm nhà máy lọc dầu, kho cảng, mạng lưới logistics biển và hàng nghìn điểm bán lẻ tại Philippines và Malaysia.

Thỏa thuận giữa hai bên tập trung vào ba trụ cột hợp tác chính. Trước hết là tối ưu hóa hoạt động cung cấp và kinh doanh LPG thông qua việc phát triển các giao dịch giao ngay và dài hạn đối với propane, butane và LPG hỗn hợp; đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ nguồn cung trong các tình huống thị trường biến động hoặc thiếu hụt đột xuất.

Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp sẽ nghiên cứu các mô hình hợp tác khai thác và sử dụng cơ sở hạ tầng, bao gồm kho cảng LPG, bể chứa, cầu cảng và đội tàu vận chuyển nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Philippines. Hai bên cũng sẽ chia sẻ dữ liệu thị trường, thông tin pháp lý và dự báo cung cầu để nâng cao năng lực hoạch định chiến lược kinh doanh.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các lãnh đạo cấp cao chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác của các doanh nghiệp giữa hai nước, trong đó có PV GAS và PETRON.

Đối với PV GAS, hợp tác với PETRON không chỉ góp phần mở rộng mạng lưới đối tác LPG tại Đông Nam Á mà còn tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn các tuyến vận tải biển, tăng tính linh hoạt trong điều phối nguồn hàng và củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng LPG khu vực.

Bên cạnh các thỏa thuận hợp tác với PTT và PETRON, PV GAS cũng tham gia đoàn công tác của Bộ Công Thương/Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong các buổi làm việc với Vitol Asia Pte. Ltd. tại Singapore và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Philippines.

Lãnh đạo Petrovietnam và ADB tại buổi làm việc.

Việc tham gia và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các đối tác năng lượng, thương mại và tài chính hàng đầu khu vực trong chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Petrovietnam tại ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của PV GAS trong tiến trình hội nhập và phát triển.

PV GAS đang từng bước gia tăng sự hiện diện trong chuỗi giá trị năng lượng khu vực, mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để PV GAS hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và nâng cao vị thế của ngành công nghiệp khí Việt Nam trong khu vực ASEAN.