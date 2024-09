PV GAS chính thức giới thiệu sản phẩm LNG tại miền Bắc

Sự kiện diễn ra chỉ hai tuần sau khi PV GAS thành công đưa chuyến tàu hỏa đầu tiên chở LNG cập ga Đông Anh, Hà Nội, nhằm giới thiệu các thông tin về sản phẩm LNG và gói giải pháp năng lượng toàn diện của PV GAS đến doanh nghiệp, khách hàng tại thị trường phía Bắc.

Hội nghị quy tụ hơn 80 đại diện từ các doanh nghiệp, đơn vị đầu mối trong lĩnh vực năng lượng và các đối tác trong chuỗi cung ứng LNG của PV GAS. Tại đây, PV GAS đã trình bày mô hình sa bàn sống động, tái hiện chuỗi giá trị LNG từ Nam ra Bắc, đồng thời giới thiệu giải pháp năng lượng tích hợp linh hoạt giữa các sản phẩm khí LNG, CNG và LPG.

Đây là mô hình kinh doanh mới của PV GAS dành cho thị trường, đã được triển khai từ tháng 3 ở phía Nam và từ tháng 9 ở phía Bắc.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo PV GAS đã tái khẳng định cam kết cung cấp LNG ổn định và cạnh tranh cho thị trường công nghiệp. Đây được coi là sản phẩm chủ đạo trong gói giải pháp năng lượng toàn diện của PV GAS, nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp và góp phần vào hành trình năng lượng xanh, hướng đến nền kinh tế carbon thấp và thực hiện cam kết Net Zero của Chính phủ vào năm 2050.

PV GAS sẽ tiếp tục giữ vị thế chủ đạo, dẫn dắt dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam và là một trong những trụ cột trong định hướng trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đối tác, khách hàng trao đổi, giải đáp thắc mắc, cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về cam kết của PV GAS trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng toàn diện, ổn định, cạnh tranh và thân thiện với môi trường, trong đó LNG đóng vai trò chủ đạo.

Với nguồn LNG ổn định từ Kho cảng Thị Vải và các trung tâm đầu mối nhập khẩu mà PV GAS đang triển khai đầu tư, Tổng công ty là đơn vị duy nhất sở hữu bộ sản phẩm năng lượng khí hoàn chỉnh, với chuỗi cung ứng đồng bộ từ cung cấp, quản lý tồn chứa, vận chuyển đến vận hành trạm cung cấp năng lượng tích hợp tại nhà máy khách hàng.

Tổng công ty hiện sở hữu đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trải dài trên mọi miền đất nước của các công ty trong khối kinh doanh, gồm Công ty Kinh doanh các sản phẩm Khí - PV GAS Trading, Công ty cổ phần CNG Việt Nam - PV GAS CNG, Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - PV GAS D, Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam - PV GAS LPG.

Thành công trong việc vận chuyển LNG bằng ISO tank qua đường sắt và phân phối cho các khách hàng công nghiệp tại miền Bắc đã mở rộng bản đồ cung ứng năng lượng trên toàn quốc của PV GAS.

Qua đó, Tổng công ty và công ty mẹ Petrovietnam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường năng lượng cạnh tranh nói chung và ngành công nghiệp khí nói riêng, hướng tới sự phát triển nguồn năng lượng sạch và bền vững cho tương lai.

