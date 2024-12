Mưa lớn trái mùa, người dân TP.HCM vất vả di chuyển về nhà

TP.HCM đổ mưa lớn từ chiều đến tối 13/12. Cơn mưa trái mùa đúng vào giờ tan tầm khiến nhiều người dân không kịp trở tay, gặp nhiều vất vả trong quá trình di chuyển trên đường.

Từ chiều đến tối 13/12, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm dông. Bản tin phát đi từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hình ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa lớn kèm dông, sét trên khu vực các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi và TP Thủ Đức.

Cơ quan khí tượng dự báo trong tối 13/12, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 28 - 140 mm, có nơi trên 182 mm.

Người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa lớn tối 13/12. Ảnh: H.H.

"Mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Mức độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (từ 8 - 17 m/s)", Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết khu vực TPHCM và các tỉnh, thành khu vực Nam bộ từ hôm nay đến ngày 15/12 sẽ có một đợt mưa to trái mùa, rải rác ở một vài nơi. Những ngày còn lại không mưa hoặc có mưa nhỏ không đáng kể. Nhiệt độ giảm vào ban đêm và trời se lạnh, có sương mù nhẹ vào sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 33 độ C; thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Nhiệt độ trung bình khu vực thấp nhất phổ biến từ 22 - 25 độ C, cao nhất phổ biến từ 29 - 33 độ C. Tổng lượng mưa trong 10 ngày giữa tháng 12 cao hơn trung bình nhiều năm, phổ biến trong khoảng từ 20 - 80 mm.