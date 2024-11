Quảng Nam sơ tán khẩn cấp 523 người dân

Sáng 25/11, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hồng Vương, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết những ngày qua, các xã trên địa bàn huyện có mưa to kéo dài diện rộng, gây nguy cơ sạt lở đất uy hiếp đến tính mạng người dân.

Để chủ động đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, từ tối qua (24/11) đến sáng nay, huyện Bắc Trà My đã huy động các lực lượng sơ tán 138 hộ với 523 nhân khẩu tại 13 xã, thị trấn đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam, mưa lớn đã làm sạt lở một số điểm trên các tuyến đường vùng cao. Tại huyện Bắc Trà My, điểm sạt lở xuất hiện trên đường QL24C chạy qua xã Trà Do và Trà Núi; tuyến đường xã Trà Giáp đi Trà Ka.

Còn tại huyện Nam Trà My có 4 điểm sạt lở. Trong đó, tuyến đường vào làng ông Deo thuộc thôn 2, xã Trà Dơn có sạt lở, sụt lún, hư hỏng nặng. Tuyến DH6 sạt lở một điểm phía taluy âm thuộc thôn 1 xã Trà Don khiến đất sạt trôi phía taluy âm tạo ra hàm ếch phía dưới lòng đường bê tông...

