Lần đầu tiên LNG được sử dụng ở miền Bắc

Ngày 11/9, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (PV GAS CNG) - công ty thành viên của PV GAS đã hoàn thành cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lần đầu cho Nhà máy sản xuất gạch Catalan ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là lần đầu tiên LNG được sử dụng tại miền Bắc, tiếp nối chuỗi sự kiện PV GAS vận chuyển thành công khí LNG từ Nam ra Bắc bằng đường sắt, thực hiện chiến lược trọng tâm là kinh doanh tích hợp sản phẩm năng lượng trên toàn quốc.

Với vai trò là đơn vị đầu mối phát triển bán lẻ LNG của PV GAS tại miền Bắc và toàn quốc, PV GAS CNG vừa chứng tỏ bước phát triển vượt bậc trong chuỗi cung ứng LNG của PV GAS nói chung và PV GAS CNG nói riêng, khẳng định hiện thực hóa cam kết cung cấp trọn gói giải pháp năng lượng sạch, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh cho đất nước.

Công ty Cổ phần Catalan - khách hàng của PV GAS CNG - là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát tại Việt Nam.

Với gần hai thập kỷ phát triển và không ngừng đổi mới, Catalan đã khẳng định vững chắc vị thế của mình trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất các sản phẩm gạch chất lượng cao.

Sản phẩm của Catalan đã có mặt khắp các tỉnh thành và xuất khẩu đi các quốc gia như Anh, Đức, Australia, Đài Loan, Arab Saudi, các nước Trung Đông...

Để đảm bảo việc sử dụng khí LNG tại Nhà máy sản xuất gạch Catalan được triển khai an toàn, hiệu quả, công tác đầu tư trạm LNG tại nhà máy khách hàng đã được PV GAS CNG đặc biệt chú trọng.

Trạm LNG được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất, với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, nhằm đảm bảo quá trình tiếp nhận, lưu trữ và chuyển đổi LNG phục vụ sản xuất diễn ra suôn sẻ, không gián đoạn.

Tại đây, PV GAS CNG đã đầu tư hệ thống bồn chứa LNG dung tích lớn, kết hợp với các thiết bị tái hóa khí và hệ thống kiểm soát an toàn tiên tiến. Việc lắp đặt trạm LNG được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có kinh nghiệm, tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường.

Việc sử dụng LNG không chỉ giúp Catalan nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đặc biệt là việc tạo ra sản phẩm gạch ốp lát chất lượng cao, mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn trong vận hành.

Mặt khác, Catalan cũng giảm thiểu phát thải CO2, hướng tới mục tiêu Net Zero chung của Việt Nam theo cam kết của Thủ tướng tại COP26. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết giúp Catalan chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới.

Thời điểm cấp khí tại Nhà máy Catalan là khởi đầu thành công của kế hoạch cung cấp LNG cho thị trường miền Bắc của PV GAS trong tháng 9 và phát triển hệ thống khách hàng trong các tháng cuối năm 2024, đồng thời nâng cấp chuỗi cung ứng LNG của PV GAS nói riêng và hoàn thiện bản đồ năng lượng quốc gia nói chung.

Đây là nền tảng quan trọng để PV GAS tiếp tục phát triển chuỗi giá trị sản phẩm khí và gói giải pháp năng lượng toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường.

PV GAS khẳng định nỗ lực tiếp tục vai trò dẫn dắt thị trường năng lượng cạnh tranh nói chung và ngành công nghiệp khí nói riêng, hướng tới sự phát triển hoàn thiện của các nguồn năng lượng sạch và bền vững.

