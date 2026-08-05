'PSY nhí' gốc Việt xuất hiện trong MV Gangnam Style giờ ra sao?

Sau 14 năm, Hwang Min Woo giờ 21 tuổi, là ca sĩ nhạc Trot và không còn được chú ý như trước.

Hwang Min Woo được mệnh danh là "PSY nhí" sau khi tham gia MV nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của PSY là Gangnam Style.

Đầu tháng 8, Hwang Min Woo là khách mời trong tập đặc biệt của chương trình Dongchimi trên kênh MBN (Hàn Quốc). Cậu bé sinh năm 2005 từng nổi tiếng khắp thế giới với biệt danh "PSY nhí" khi xuất hiện trong MV tỷ view Gangnam Style cách đây 14 năm.

Trước ống kính, sao nhí một thời trải lòng về danh tiếng đến bất ngờ đi kèm nỗi hối hận vì bước chân vào giới giải trí quá sớm, vô tình đẩy gia đình vào những rắc rối, tổn thương.

Mặt trái của ánh hào quang

Cuộc đời của Hwang Min Woo thay đổi hoàn toàn sau cuộc gọi mời quay MV Gangnam Style của ngôi sao PSY vào năm 2012, chỉ 2-3 ngày trước khi bấm máy.

"Tiền bối PSY bảo tôi hãy nhảy tự do bên cạnh anh ấy và điệu nhảy Gangnam Style ra đời. Khi ấy, tôi thậm chí còn không biết PSY là ai hay video ca nhạc là gì", anh nhớ lại.

MV nhanh chóng lập kỷ lục về số lượt xem trên YouTube và thành công vang dội trên khắp thế giới. Nhờ vài giây ngắn ngủi xuất hiện, cậu bé 8 tuổi mang hai dòng máu Việt - Hàn trở thành hiện tượng toàn cầu.

Thời gian sau đó, "PSY nhí" bận rộn với các tour lưu diễn qua 13 quốc gia. "Tự mình nói ra thì hơi ngại, nhưng điều đó thực sự phi thường", chàng trai 21 tuổi chia sẻ.

"PSY nhí" và em trai Hwang Min Ho cùng theo đuổi dòng nhạc Trot. Ảnh: @littlepsy_hmw/Instagram.

Tuy nhiên, ánh hào quang cũng đi kèm những tổn thương sâu sắc. Mỗi khi đến trường, ngôi sao nhí thường bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt. Bên cạnh đó, thời điểm cách đây hơn 10 năm, định kiến đối với các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc vẫn còn rất nặng nề.

Sự chú ý của công chúng dành cho Hwang Min Woo nhanh chóng biến thành làn sóng bạo lực mạng nhắm thẳng vào nguồn gốc của mẹ anh.

"Tôi có thể chịu đựng được những lời chỉ trích nhắm vào mình, nhưng nhiều người để lại bình luận về mẹ tôi mà thậm chí tôi không thể nhắc lại", nam ca sĩ bộc bạch.

Sự thù ghét lớn đến mức công ty quản lý và bố mẹ Hwang Min Woo khởi kiện. Tháng 5/2013, những người cầm đầu nhóm phân biệt chủng tộc với "PSY nhí" phải xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vì quá đau lòng, Hwang Min Woo nhiều lần tự hỏi liệu mình có sai lầm khi trở thành người nổi tiếng hay không. Anh thừa nhận từng có lúc thấy hối hận vì chọn con đường này.

Bước qua "bóng đen" quá khứ

Sự nổi tiếng đến chóng vánh nhưng cũng đi rất nhanh với Hwang Min Woo chỉ sau khoảng 2-3 năm. MV mang tên Okey Dokey ra mắt năm 2016 là điểm sáng hiếm hoi trong sự nghiệp của tài năng gốc Việt trước khi tên tuổi của anh dần chìm vào quên lãng.

Khi trưởng thành, áp lực từ cái bóng quá lớn của quá khứ khiến Hwang Min Woo gặp phải sự phán xét khắt khe. Ngày càng có nhiều người hỏi: "Cậu định sống nhờ vào danh xưng 'PSY nhí' đến bao giờ nữa?".

Dù mang trong mình những ký ức đau buồn, Hwang Min Woo chọn cách đối diện thay vì lùi bước. Anh coi những biến cố tuổi thơ là chất xúc tác rèn luyện bản lĩnh. "Những gian khó đó đã giúp tinh thần tôi trở nên vững vàng hơn nhiều".

Hwang Min Woo có cuộc sống trầm lặng ở tuổi 21. Ảnh: @littlepsy_hmw/Instagram.

Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi âm nhạc, Hwang Min Woo dần khẳng định được chỗ đứng riêng trong dòng nhạc Trot truyền thống tại Hàn Quốc. Không còn là cậu bé năm nào, "PSY nhí" sau 14 năm đã trở thành nam ca sĩ 21 tuổi trưởng thành, chín chắn trên sân khấu.

Hiện tại, Hwang Min Woo dành phần lớn thời gian đồng hành và biểu diễn cùng em trai, ca sĩ trẻ Hwang Min Ho. Vào năm 2023, anh chính thức phát hành album nhạc Trot đầu tiên mang tên OPPA do chính mình viết lời và sáng tác.

Tới tháng 4/2024, Hwang Min Woo tốt nghiệp Trung học biểu diễn nghệ thuật Seoul. Sau đó không lâu, anh chàng cùng em trai - Hwang Min Ho ký hợp đồng với Choi Creative Lab (CEO Choi Shin Gyu), một công ty giải trí tổng hợp ở Hàn Quốc, và thành lập bộ đôi nhạc Trot.

Hwang Min Woo dí dỏm chia sẻ rằng anh thường bị nhầm là nhỏ hơn tuổi thật vì thường xuyên đồng hành cùng em trai. "Tôi quen ở cạnh các em nhỏ hơn vì lúc nào cũng ở cùng Min Ho. Tôi luôn tận hưởng niềm vui đó", ngôi sao nhí một thời nói.