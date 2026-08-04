Cô gái bỏ việc ở Thụy Sĩ, về quê tiếp quản hệ thống nhà hàng của bố mẹ

Có cơ hội phát triển ở nước ngoài, Khánh Linh vẫn lựa chọn về quê hương, cùng gia đình phát triển hệ thống nhà hàng - khách sạn do bố mẹ thành lập.

Càng có thêm kinh nghiệm từ môi trường nước ngoài, Khánh Linh càng nhận thấy mong muốn được trở về để đóng góp cho quê hương.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vũ Khánh Linh (sinh năm 2001, Lạng Sơn) sang Thụy Sĩ du học ngành Quản trị Nhà hàng, Khách sạn và Du lịch tại trường Swiss Hotel Management School.

Trong thời gian ở nước ngoài, Linh từng có cơ hội làm việc tại Savoy Baur en Ville - khách sạn 5 sao lâu đời ở Zurich, một môi trường quốc tế với tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp.

Giữa lúc cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế rộng mở, năm 2020, Linh khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè bất ngờ khi đưa ra quyết định trở về Lạng Sơn, cùng gia đình phát triển hệ thống nhà hàng - khách sạn 20 năm tuổi đời do bố mẹ cô thành lập.

"Với tôi, quyết định trở về quê không đến từ một khoảnh khắc cụ thể, mà là sự lựa chọn được cân nhắc trong một khoảng thời gian dài. Càng có thêm kinh nghiệm, tôi càng nhận thấy mong muốn được trở về để đóng góp cho quê hương và tiếp nối những giá trị mà gia đình đã xây dựng trong nhiều năm", Linh nói với Tri Thức - Znews.

Xóa bỏ cái mác "con của chủ"

Khánh Linh hay nói vui về hành trình của bản thân là cô gái "vượt sướng", bỏ phố về quê. Sinh ra trong gia đình kinh doanh ngành F&B nổi tiếng ở Lạng Sơn, Linh nhanh chóng xác định được lĩnh vực muốn theo đuổi. Việc có sẵn cơ ngơi gia đình để tiếp quản cũng là điều may mắn của cô so với nhiều bạn trẻ.

Tuy nhiên, khi thực sự quyết định bỏ sự nghiệp riêng để về phụ bố mẹ, Linh nói mọi việc không đơn giản là "ngồi mát ăn bát vàng" hay chỉ cần chỉ tay 5 ngón với hệ thống đã hoạt động trơn tru hàng chục năm. Dù đã thử sức ở môi trường lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, cô vẫn ôm "một bụng nỗi lo" trong ngày về xứ Lạng.

Cô gái sinh năm 2001 bắt đầu công việc tại nhà hàng với vị trí giám sát. Đây là nơi cô tiếp cận trực tiếp với hoạt động vận hành thực tế, từ quản lý nhân sự, kiểm soát chất lượng dịch vụ đến việc lắng nghe và xử lý những nhu cầu của khách hàng trong từng trải nghiệm nhỏ nhất.

Khánh Linh (áo phao trắng) khi còn học tập, làm việc ở Thụy Sĩ.

Thời gian đầu, điều khiến Linh áp lực nhất là việc cân bằng giữa kiến thức đã học trong môi trường quốc tế và thực tế vận hành tại doanh nghiệp gia đình. Đặc biệt, trong mắt nhiều nhân viên khi đó, Linh được biết đến nhiều hơn cả với danh xưng "con gái của chủ", tuổi nghề chưa được bao nhiêu.

Thời gian đầu, Linh không đặt nặng việc phải chứng minh bằng lời nói, mà lựa chọn cách thể hiện qua công việc hàng ngày. Cô trực tiếp tham gia vào hoạt động vận hành, làm việc cùng nhân viên, lắng nghe những khó khăn của đội ngũ và cùng mọi người giải quyết các vấn đề phát sinh.

"Tôi hiểu rằng sự tin tưởng không thể có được chỉ vì mình là con của chủ, mà cần được xây dựng từ sự công bằng, trách nhiệm và những kết quả thực tế trong công việc", cô nói, cho biết bản thân luôn cố gắng giữ sự tôn trọng với các anh chị đã có nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời học hỏi từ họ để cùng nhau cải thiện chất lượng dịch vụ.

Linh có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Dần dần, khi mọi người nhìn thấy sự nghiêm túc và nỗ lực của Linh, sự tin tưởng cũng được xây dựng một cách tự nhiên hơn.

Ngoài nhân viên, Khánh Linh cũng phải chứng minh năng lực với bố mẹ. Thời gian đầu, những quyết định liên quan đến định hướng phát triển lâu dài, các khoản đầu tư lớn hoặc những thay đổi quan trọng trong mô hình vận hành, Linh vẫn cần trao đổi cùng bố mẹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bố mẹ cũng là người ở bên quan sát, góp ý để con gái có thêm góc nhìn từ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.

"Quá trình này cũng giúp tôi hiểu rằng việc kế nghiệp không phải là thay thế thế hệ đi trước ngay lập tức, mà là sự chuyển giao từng bước, trong đó thế hệ trẻ cần chứng minh bằng năng lực, sự kiên trì và kết quả thực tế", cô chia sẻ.

Rút kinh nghiệm từ sai lầm

Tự tin với kiến thức học được ở nước ngoài, Khánh Linh kể thời gian đầu về tiếp quản, cô mắc không ít sai lầm trong việc vận hành, đặc biệt là vội vã đòi "đổi mới" mảng nhà hàng.

"Mang theo bộ tư duy 'chuẩn hóa quá trình, trải nghiệm dịch vụ cao cấp', tôi đề xuất ngay với bố mẹ rút gọn cái này, cải tổ cái kia, lược bớt thực đơn hơn 100 món trong bếp", cô kể.

Linh từng mắc nhiều sai lầm khi về tiếp quản nhà hàng gia đình.

Tuy nhiên, Linh quên mất rằng khách hàng thích sự ấm cúng, đầy đặn, menu đa đạng đã là thương hiệu ở nhà hàng. Sự tinh gọn của cô vô tình làm mất đi sự hiếu khách, hào sảng vốn có của một nhà hàng xứ Lạng.

Cô nhận ra "mang cái hay của thế giới về là tốt, nhưng phải địa phương hóa nó", và muốn cải tổ nhà hàng, trước tiên cô phải học cách là một người Lạng Sơn chính gốc trong kinh doanh.

Một lần khác, cựu du học sinh Thụy Sĩ thấy quy trình của bố mẹ có nhiều lỗ hổng, quản lý bằng cảm tính, cô liền đòi áp dụng công nghệ số hóa, báo giá chuẩn chỉnh bằng Excel. Song, cô cũng chưa nghĩ tới sự cảm tính của bố mẹ chính là sự linh hoạt, cái tình trong kinh doanh - thứ giữ chân khách suốt hơn 2 thập kỷ.

"Hóa ra sự nhạy bén của tôi khi đó lại là vội vã", Linh kể. Từ đó, cô học cách chậm lại, hiểu rõ lý do sau những quyết định của bố mẹ rồi mới dần tìm cách đưa công nghệ và sự chỉn chu của Gen Z vào để bổ trợ, chứ không phải thay thế.

Hiện sau hơn 5 năm, điều Linh thay đổi nhiều nhất ở nhà hàng là cách tiếp cận trong vận hành và xây dựng hình ảnh thương hiệu. Bên cạnh việc duy trì những giá trị truyền thống mà gia đình đã gây dựng, cô tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn hóa quy trình phục vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đưa hình ảnh nhà hàng đến gần hơn với khách hàng thông qua các nền tảng số.

"Tôi nghĩ thành tựu lớn nhất của mình là từng bước tạo ra sự kết nối giữa những giá trị mà thế hệ trước đã xây dựng với những hướng phát triển mới phù hợp hơn trong thời đại hiện nay", cô chia sẻ.

Về quê không phải là "bước lùi"

Thời điểm Khánh Linh mới về quê, cô từng bị nhiều người cho rằng không dám thử sức với điều mới, gây dựng sự nghiệp riêng hoặc thậm chí xem đây là "bước lùi".

Theo Linh, quan điểm này phần nào xuất phát từ suy nghĩ rằng những thành phố lớn hay môi trường quốc tế sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tuy nhiên, với cô, thành công không chỉ được đo bằng việc mình đang ở đâu, mà còn nằm ở giá trị mình tạo ra và những mục tiêu mình muốn theo đuổi.

"Việc trở về Lạng Sơn với tôi chắc chắn không phải là một bước lùi, mà là một lựa chọn có định hướng. Tôi được trở về nơi mình có nền tảng gia đình, có cơ hội phát triển một thương hiệu đã được xây dựng nhiều năm, đồng thời áp dụng những kiến thức và trải nghiệm mình tích lũy được trong môi trường quốc tế", cô khẳng định.

Linh không cho rằng về quê làm việc là bước lùi sự nghiệp.

Cô cũng cho rằng mỗi người sẽ có một con đường phát triển khác nhau. Có người lựa chọn đi xa để mở rộng cơ hội, có người lựa chọn trở về để xây dựng và đóng góp cho quê hương. Quan trọng nhất là bản thân biết mình muốn tạo ra giá trị gì và kiên trì với lựa chọn của mình.

Việc trở về quê cũng giúp Khánh Linh sớm ổn định cuộc sống so với bạn bè cùng trang lứa. Hiện cô đã lập gia đình và có một con gái đầu lòng.

"Cuộc sống tại Lạng Sơn giúp tôi tìm thấy sự cân bằng hơn giữa công việc và gia đình. Tôi có cơ hội vừa theo đuổi đam mê trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, vừa được ở gần những người thân yêu và đóng góp cho chính quê hương của mình", cô bày tỏ.