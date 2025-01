PSG trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Nếu không thể giành điểm trong chuyến làm khách tại Stuttgart rạng sáng 30/1 thuộc lượt trận cuối League Phase, Champions League mùa 2024/25, đội bóng thủ đô Paris sẽ đứng trước thảm họa cả về mặt thể thao lẫn tài chính. Một viễn cảnh PSG chưa bao giờ phải đối mặt từ khi Qatar tiếp quản CLB vào năm 2011.

Ngay cả khi vừa đánh bại Manchester City với tỷ số 4-2 tuần rồi, cánh cửa vào vòng play-off với gã khổng lồ thủ đô Paris vẫn chưa được đảm bảo. Một thất bại tại Stuttgart sẽ đẩy đội bóng giàu có này vào tình thế hiểm nghèo.

Không chỉ là vấn đề thể thao - khi chiến lược gia Luis Enrique sẽ bị đặt dấu hỏi về tương lai - mà PSG còn phải đối mặt với một lỗ hổng tài chính khổng lồ. Nếu bị loại ngay từ giai đoạn này, PSG sẽ mất cơ hội nhận khoản tiền lên đến 60 triệu euro từ UEFA, số tiền mà đội lọt vào chung kết Champions League sẽ nhận được.

Sau chiến thắng ấn tượng trước Manchester City tuần trước, khi họ ngược dòng từ việc bị dẫn 0-2 để giành chiến thắng, PSG thu về 25,6 triệu euro từ những màn trình diễn tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, điều đó chỉ là phần nhỏ so với những gì họ có thể kiếm được nếu vượt qua vòng bảng và giành vé vào vòng play-off.

Nếu công trong việc lọt vào nhóm 16 đội mạnh nhất, PSG sẽ nhận thêm 1 triệu euro từ UEFA, đồng thời tránh được cú sốc lịch sử khi phải dừng bước ở vòng bảng - điều mà chưa bao giờ xảy ra trong kỷ nguyên Qatar. Tuy nhiên, một thất bại sẽ khiến PSG mất gần 10 triệu euro.

Còn nếu tiến vào tứ kết, số tiền thưởng sẽ lên tới 12 triệu euro, giúp PSG duy trì sự ổn định tài chính và đáp ứng các yêu cầu về Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA.

Như vậy, mọi sự chú ý giờ đây đều đổ dồn về trận đấu với Stuttgart. Một chiến thắng sẽ giúp PSG tiếp tục con đường chinh phục châu Âu, mang về 3 triệu euro - trong đó 2 triệu euro từ chiến thắng và 1 triệu euro từ việc cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng. Một trận hòa cũng đủ giúp họ đi tiếp, nhưng đội bóng thành Paris không muốn mạo hiểm với viễn cảnh đó. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất: chiến thắng tại Đức.

Lịch sử đang gọi tên PSG, và trong một trận đấu sinh tử, đội bóng của Luis Enrique không còn đường lui. Một thất bại có thể biến mùa giải này thành cơn ác mộng tài chính, và là một cú sốc chưa từng có đối với đế chế Qatar.

