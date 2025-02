Asencio sắp đổi đời

Hôm 12/2, ở trận lượt đi vòng play-off Champions League, Raul Asencio có một trận đấu xuất sắc, hóa giải phần nào mối đe dọa mang tên Erling Haaland, và đó là lý do khiến anh đang được cân nhắc cho đợt triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 3.

Hiện tại, Le Normand và Laporte vẫn là bộ đôi trung vệ số một của De la Fuente ở tuyển Tây Ban Nha, nhưng HLV trưởng Luis de la Fuente đang thử nghiệm nhiều phương án khác như Íñigo Martínez, David García, Nacho, Pau Torres, Vivian và Aitor Paredes.

Dù vậy, viễn cảnh về một thế hệ trung vệ mới đang dần hình thành, với Cubarsí và Asencio được xem là hai nhân tố đầy triển vọng. Cả hai đều sở hữu tốc độ, khả năng phán đoán tình huống xuất sắc và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, những phẩm chất phù hợp với triết lý bóng đá mà De la Fuente đang xây dựng.

Vào tháng 3, Tây Ban Nha sẽ bước vào trận đấu quan trọng gặp Hà Lan tại tứ kết UEFA Nations League. Lựa chọn của De la Fuente lúc này là trao cơ hội cho Asencio khoác áo đội tuyển quốc gia, hoặc để anh tạm thời thi đấu cùng đội U21 dưới sự dẫn dắt của Santi Denia, với kế hoạch triệu tập trở lại vào thời điểm thích hợp - một chiến lược đã từng thành công với Cubarsí.

Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn khi Real Madrid bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tham dự Club World Cup vào mùa hè này, và theo quy định, các CLB thi đấu ở giải đấu này không bắt buộc phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Nếu Tây Ban Nha giành vé vào bán kết của Nations League, họ sẽ tiếp tục thi đấu vào mùa hè, trong khi đội U21 cũng có nhiệm vụ quan trọng tại Vòng chung kết U21 châu Âu.

Bên cạnh đó, Real Madrid đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự ở vị trí trung vệ. Sự vắng mặt của Asencio trong đội hình có thể là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Ancelotti, nhất là khi đội bóng cần anh hơn bao giờ hết. Lúc này, giữa lợi ích của đội tuyển và nhiệm vụ tại CLB, quyết định cuối cùng sẽ không hề dễ dàng.

Dù thế nào đi nữa, một điều chắc chắn là Asencio đang ngày càng khẳng định giá trị của mình. Từ một tài năng trẻ ít được chú ý, anh vươn lên trở thành một cái tên đầy triển vọng cho cả Real Madrid lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Liệu De la Fuente có trao cho anh cơ hội để tỏa sáng ở cấp độ quốc tế? Câu trả lời sẽ có vào tháng 3.

