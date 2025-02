Asencio và khoảnh khắc định mệnh tại Champions League

Raul Asencio chơi một trận đấu xuất sắc, để lại khoảnh khắc đầy ấn tượng với Erling Haaland, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh Raul Gonzalez từng đối đầu với Pietro Vierchowod trong trận Real Madrid - Juventus năm nào. Asencio, sau màn trình diễn ấn tượng trong trận derby, tiếp tục chinh phục người hâm mộ với một trận đấu đỉnh cao, nơi anh không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao lớn.

Khép lại 90 phút tại Etihad rạng sáng 12/2, Real Madrid đánh bại chủ nhà Man City với tỷ số 3-2 ở lượt đi vòng play-off Champions League. Với phong độ hiện tại, vị trí chính thức trong đội hình Real Madrid đang mở rộng trước mắt Asencio.

Sau trận đấu bùng nổ tại Anfield, đây là lần thứ hai Asencio có một đêm Champions League đáng nhớ. Anh thắng tất cả pha tranh chấp tay đôi, thể hiện sự bình tĩnh và chắc chắn đáng kinh ngạc trước một Man City luôn sẵn sàng pressing nghẹt thở ở lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng 12/2.

Trước sức ép từ Haaland và dàn hỏa lực của Man City, Asencio vẫn duy trì sự tập trung tuyệt đối, giúp Real Madrid đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập của đối thủ.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất chính là tình huống Haaland cố tình dùng sức mạnh để áp đảo Asencio, nhưng hậu vệ trẻ này không hề lùi bước, thậm chí còn phản ứng đầy bản lĩnh.

"Cậu ấy là một cầu thủ có cá tính mạnh mẽ", thủ thành Thibault Courtois nhận xét sau trận đấu. "Cậu ấy đã chứng minh mình đủ sức chơi cho Real Madrid và đang làm rất tốt".

Với sự chắc chắn của Asencio, Real Madrid không chỉ giữ vững thế trận mà còn triển khai bóng từ tuyến dưới một cách mượt mà. 46 đường chuyền chính xác, chỉ mắc ba lỗi - một con số ấn tượng cho thấy khả năng chơi bóng bằng chân của hậu vệ này. Đặc biệt, anh không phạm một lỗi nào suốt 90 phút, một thống kê cho thấy sự tỉnh táo và thông minh trong cách phòng ngự.

Bên cạnh sự chắc chắn trong phòng ngự, Asencio còn có một pha bóng khiến cả sân Etihad phải trầm trồ. Khi Haaland tung đường tạt bóng cực kỳ nguy hiểm vào trong, Phil Foden sẵn sàng dứt điểm ở cột xa. Nhưng trước khi bóng có thể đến chân ngôi sao của Man City, Asencio xuất hiện đúng lúc, chặn đứng cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối thủ.

Phản ứng sau pha cứu thua đó? Anh ăn mừng như thể vừa ghi một bàn thắng. Tinh thần chiến binh, sự quyết liệt và bản lĩnh sân cỏ của Asencio chính là điều mà HLV Ancelotti vô cùng trân trọng.

Dù còn trẻ, Asencio lại toát lên khí phách dũng cảm. Anh không nể nang Haaland, điển hình là cầu thủ này sẵn sàng "xô xát" - quạt tay đối thủ trong những tình huống không bóng. Đó là những gì Rudiger, Nacho từng làm với mũi nhọn người Na Uy.

"Cậu ấy là một cầu thủ có bản lĩnh," chiến lược gia người Italy khẳng định. Trong bối cảnh Real Madrid gặp khó khăn vì chấn thương, màn trình diễn xuất sắc của Asencio chính là một sự giải tỏa đúng lúc, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha duy trì sự ổn định ở hàng thủ.

Từ một cầu thủ trẻ ít được chú ý, Asencio dần khẳng định mình là một phần quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Real Madrid. Với màn trình diễn thuyết phục tại Etihad, anh chiếm trọn niềm tin của HLV Ancelotti, khiến người hâm mộ Madrid cảm thấy an tâm.

Trận đấu này không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Asencio mà còn là một dấu ấn cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những hậu vệ hàng đầu của Real Madrid. Sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích nghi nhanh chóng với những trận đấu đỉnh cao chính là điều giúp Asencio nổi bật.

Real Madrid đã tìm thấy một chiến binh mới, một lá chắn vững chắc trong hàng phòng ngự. Và với phong độ này, Asencio hoàn toàn có thể trở thành một cái tên quen thuộc trong đội hình xuất phát của “Los Blancos” trong những trận đấu sắp tới.

Etihad đã chứng kiến sự trỗi dậy của một ngôi sao, và hành trình của Asencio tại Real Madrid chỉ mới bắt đầu.

