PSG sẽ nuốt chửng Arsenal nếu Rice thất bại

Chung kết Champions League thường được quyết định bởi những khoảnh khắc ở khu vực giữa sân. Đó là nơi nhịp độ trận đấu được thiết lập và quyền kiểm soát thế trận được định hình.

Rice sẽ phải gánh vác hàng tiền vệ Arsenal.

Trước một PSG sở hữu tuyến giữa giàu kỹ thuật, tốc độ và khả năng luân chuyển bóng, Arsenal nhiều khả năng đặt niềm tin vào Declan Rice. Câu hỏi đặt ra là liệu tiền vệ người Anh có đủ sức gánh vác tuyến giữa để ngăn cản lối chơi áp đặt của đại diện nước Pháp.

Rice là vũ khí quan trọng nhất để Arsenal chống lại sức ép

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng, khu vực giữa sân hứa hẹn trở thành điểm nóng lớn nhất của trận đấu. PSG sở hữu bộ ba Vitinha, Joao Neves và Warren Zaire-Emery, những tiền vệ không quá vượt trội về thể hình nhưng nổi bật ở khả năng xử lý bóng tốc độ cao, di chuyển liên tục và tạo ra các tam giác phối hợp ngắn.

Đó là kiểu tuyến giữa có thể khiến đối thủ rơi vào trạng thái đuổi theo bóng trong phần lớn thời gian. Khi PSG kiểm soát được nhịp độ, họ thường kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương bằng các pha chuyền bóng nhanh và liên tục thay đổi vị trí. Arsenal vì thế cần một cầu thủ có khả năng phá vỡ guồng quay ấy. Rice là cái tên phù hợp nhất.

Điểm đáng "đồng tiền, bát gạo" lớn nhất của tiền vệ người Anh không chỉ nằm ở việc đá tròn vai mà là khả năng tạo đột biến. Rice sở hữu phạm vi hoạt động cực rộng, đọc tình huống tốt và đặc biệt hiệu quả trong việc che chắn khoảng trống trước hàng phòng ngự. Anh có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau để cắt bóng hoặc tạo sức ép ngay khi đối thủ vừa xoay người.

Trong những trận cầu lớn mùa này, Rice cho thấy anh không còn là mẫu tiền vệ phòng ngự chỉ quanh quẩn dọn dẹp ở giữa sân. Anh sẵn sàng dâng cao, kéo bóng vượt tuyến và tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai tấn công. Tổng cộng, Rice có 5 bàn thắng và 7 kiến tạo cho Arsenal tại Premier League và Champions League mùa này.

Điều đó có thể trở thành yếu tố quan trọng trước PSG. Khi đối phương đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận, những tình huống Rice cướp bóng rồi chuyển đổi trạng thái nhanh có thể trở thành cơ hội phản công nguy hiểm cho Arsenal. Không quá lời khi nói rằng nếu Arsenal muốn giành quyền kiểm soát trận đấu, Rice phải là cầu thủ chơi nổi bật ở khu vực giữa sân.

PSG có dàn cầu thủ mạnh mọi tuyến.

Nhưng một mình Rice khó thắng cả hệ thống của PSG

Dù vậy, việc đặt toàn bộ gánh nặng lên vai Rice cũng chứa đựng nhiều rủi ro. PSG không vận hành bằng cảm hứng của một cá nhân mà dựa vào cấu trúc tập thể. Vitinha thường giữ vai trò điều tiết nhịp độ, Joao Neves hoạt động như động cơ pressing, trong khi Zaire-Emery tạo ra năng lượng và các pha xâm nhập bất ngờ.

Điều khiến họ nguy hiểm không phải từng cá nhân riêng lẻ, mà là cách ba tiền vệ hỗ trợ nhau liên tục. Khi một người lùi xuống nhận bóng, người còn lại sẽ di chuyển để kéo giãn khoảng trống. Khi đối thủ lao vào tranh chấp, họ có thể ngay lập tức tạo ra phương án chuyền tiếp theo. Rõ ràng một mình Rice khó có thể kiểm soát toàn bộ khu vực ấy.

Để tiền vệ người Anh phát huy hết khả năng, Arsenal cần sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh. Martin Odegaard phải giúp đội bóng duy trì khả năng giữ bóng và thoát pressing, trong khi Zubimendi cần đảm nhiệm vai trò luân chuyển bóng từ tuyến dưới.

Nếu Rice liên tục phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, tranh chấp rồi lại kéo bóng lên phía trên, anh sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Và khi thể lực suy giảm, khả năng tạo ảnh hưởng của Rice ở những thời điểm quyết định cũng sẽ giảm theo.

Cuộc chiến này vì thế không đơn giản là Rice đối đầu Vitinha hay Joao Neves. Nhìn toàn cục, đó là cuộc đối đầu giữa hai hệ thống chiến thuật.

Rice đủ giỏi để tạo ra khác biệt và giúp Arsenal đứng vững trước sức ép của PSG. Tuy nhiên, để chống lại một cỗ máy kiểm soát bóng được tổ chức chặt chẽ, Arsenal cần nhiều hơn một cá nhân xuất sắc.

Nếu Rice chơi hay nhưng phải chiến đấu một mình, đội bóng Anh sẽ đối diện một đêm đầy khó khăn. Nhưng nếu anh được chia sẻ gánh nặng, Arsenal hoàn toàn có thể biến khu vực giữa sân thành nền tảng cho chiến thắng.